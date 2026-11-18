彰化縣長選舉政見發表會今天登場，65歲以上長者免健保費議題成焦點，國民黨候選人魏平政質疑陳素月缺席法案投票；民進黨候選人陳素月說，藍白違反程序，身為律師的魏平政應明白法律規定。

彰化縣長選舉，由民主進步黨候選人陳素月、中國國民黨候選人魏平政、無黨籍候選人邱建富及陳重嘉等4人競逐。彰化縣選舉委員會上午於凱擘新頻道有線電視舉行彰化縣長選舉公辦電視政見發表會，先由各候選人進行政見申論，再由2位發問人分別提問，最後由各候選人結論陳述。

首先到場的魏平政接受媒體聯訪表示，已做最好準備，心情很輕鬆，自己就是最大幸運物，所有努力要靠自己。陳重嘉坦言還是會緊張，要贏就要得第一，因此戴埔鹽順澤宮冠軍帽加持。

邱建富說，心情不錯，他從口袋拿出妻子準備的「幸福如意」小物，期望心想事成、目標達成。陳素月表示，持平常心、負責任的態度，特地帶文宣小冊向鄉親報告縣政藍圖。

率先申論的魏平政表示，他在工廠待30年，具傳統產業經驗、國際貿易能力及企業經營管理能力，加上現任彰化縣長王惠美堅強團隊支持，他最有資格帶領彰化邁向未來、迎向挑戰；王惠美於產業轉型、打通東彰道路及減少債務等方面貢獻良多，是值得學習的對象，相信他是王惠美唯一且最好的接棒者。

魏平政指出，彰化面臨人口減少等挑戰，自己身為「三明治」世代，上有長輩、下有孩子要照顧，他提出65歲以上、6歲以下免健保費，能照顧老人、解決少子化問題，長青幸福卡在農會消費抵用額度提高至新台幣500元，樂活敬老金加碼1萬元，童萌卡使用年齡延至6歲。

魏平政說，老人繳健保費與否不應取決於戶籍所在地，他認為要由中央支出，但陳素月身為立法委員卻缺席法案投票，「在彰化縣遇到危機是不是也會缺席？」

產業政見方面，魏平政提及，將積極促進產業升級、招商引資，提供無障礙投資空間，當企業願意投資後，年輕人可找到工作，在彰化安居樂業。此外，未來要延續王惠美尚未完成的工作，繼續爭取與台中市合作，綠線捷運延伸，推動彰化市鐵路高架化等建設。

陳素月說，她參政超過20年，勤跑基層、了解地方需求，積極爭取建設經費，讓交通路網能更完善，帶動地方發展，也協助爭取農田水利工程，提升農田灌溉功能，同時也爭取經費進行老舊校舍改建等。

陳素月表示，獲得提名後聽到最多鄉親詢問長輩健保費是否由政府負擔，經過審慎評估彰化縣政府財政，她當選縣長後，將落實65歲以上長者健保費全免，這是依地方自治原則，縣長有行政權，與藍白強推違反程序不同，相信魏平政是專業律師，應該會明白法律規定。

為讓偏鄉民眾出門就醫、訪友更方便，陳素月提出幸福小黃公車政見，搭配計程車業者，以公車票價服務鄉親。她說，受中國低價傾銷競爭及國際產業鏈重組、戰爭等影響，彰化中小企業面臨許多困難，她會成立直屬縣長的產業加速辦公室，協助對接中央資源。

另外，陳素月提及，未來會積極推動東區都市計畫、彰化鐵路高架化及捷運綠線到彰化等重大工程；也將與農會合作成立農產行銷公司，進軍國際，為農民謀取穩定效益。在教育方面，提出一校一保全、台語文化及品格教育等政見；觀光部分，會整合旅宿業者與觀光資源打團體戰，帶動經濟。

邱建富說，他擁有企業CEO、彰化縣議員及彰化市長等豐富經歷，具企業管理、地方行政首長歷練，能為彰化擘劃未來，他提出產業轉型、都市計畫、青年返鄉及農業觀光文化力等方面政見，要讓彰化從低薪走向高薪，讓65歲以上長輩及6歲以下幼童健保免費，讓彰化品牌行銷到全世界。

陳重嘉說，應還政於民，呼籲大家出來投票，不投給他也沒關係，即使投廢票，其他陣營下一屆就會推出更好人選。