基隆市長謝國樑今天陸戰掃市場最後衝刺，先在飛鳶廣場前與多位里長一同向市拜票，隨後到安樂市場向攤商與採買民眾爭取支持，謝國樑說，感謝里長一路以來反映地方需求，從鄰里環境改善到公共設施維護，許多工作市府與地方都密切合作，未來會持續支持鄰里建設。

今天上午多位里長站出來，一起在中正路基隆港務分公司前的飛鳶廣場與謝國樑站在一起拜票，將支持化為實際陪伴與助選行動。謝國樑說，他很感謝里長一路以來協助反映地方需求，從鄰里環境改善到公共設施維護，許多工作都需要市府與地方密切合作。未來也會持續支持鄰里建設，讓里長反映的問題有人處理、鄉親期待的改善逐步落實。

在安樂市場時，謝國拜託大家繼續支持他，他表示，市民每天關心的，就是出門的路好不好走、生活環境有沒有改善，市政工作就要從這些需求出發。4年來推動騎樓整平、改善行人通行環境等有感建設，讓市民感受到更安全、便利的生活。

謝國樑說，選戰最後階段，每一份支持都十分重要，盼鄉親主動邀請親朋好友，在投票日一起出門投票，為基隆的建設再加一把勁。他會繼續走進街坊、走近市民，以過去的努力爭取認同，也以未來的行動回應託付，和大家一起把基隆建設得更好。

偕多位里長站路口、市場掃街衝刺，謝國樑：未來持續支持鄰里建設。圖／謝國樑競辦提供