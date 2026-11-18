藍白共推參選嘉義市長的前民眾黨立委張啓楷，被民眾爆料當街撒尿！鏡周刊接獲投訴，今 年4月19日下午，民眾行車經過嘉義市新榮路永安街口時，驚見路邊一名穿著白色背心男 子在樹叢撒尿，行車紀錄器畫面將男子低頭面對草叢、彎腰拉褲子拉鍊的畫面都清楚錄下，讓同車的人驚呼「哎喔！胎哥鬼（thai-ko-kui）！」

張啓楷表示，早前發生的事件，確實是自己做得不對。當天因為身體不適，加上接連發生狀況，一時找不到廁所，但他強調，不論有什麼理由，身為公眾人物，更是希望為嘉義市民服務的市長候選人，都應該以身作則。

張啓楷向嘉義市民表達誠摯歉意，並表示，市民的提醒就是對他的監督，他會虛心接受，也會更加嚴格要求自己，從生活中的小地方做起。這次事件讓他深刻反省，身為一名市長參選人，犯錯就應該坦然面對，立即改正。

張啓楷強調，希望市民看到的是一位勇於認錯、願意改進的人，而不是逃避問題。他也呼籲，這場市長選舉應該回歸專業與理性，讓政策及市政願景成為選戰討論的焦點，並請求市民給他一個服務嘉義市的機會。