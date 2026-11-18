選戰進入最後衝刺，民進黨台北市長候選人沈伯洋上午到台北花市掃街拜票，許多攤商拿著旗幟和應援小物簽名，也有花商也掛出「3PUMA」字樣的氣球迎接。沈伯洋受花市商家之邀，大方的在台北市長蔣萬安於2022年上屆選舉的簽名旁，簽下自己的名字，較勁意味濃厚。

沈伯洋日前因身體不適，臨時取消花市拜票行程，今與議員李建昌、何孟樺、王孝維及議員候選人高嘉瑜、陳又新一同赴花市掃街。沈伯洋受訪時表示，由於選舉行程太多自己幾乎沒什麼睡，「不確定平均一天睡幾小時，但今天大概睡了2、3個小時吧，前天是幾乎沒睡」，不只行程多，要準備的資料也越來越多，希望1128之後，能有多一點時間睡覺。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（右二）上午到台北花市掃街拜票，有攤商甚至拿出數十年前的全家福合照請伯洋簽名。記者林澔一／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋上午到台北花市掃街拜票，沈伯洋受邀，大方在台北市長蔣萬安於2022年上屆選舉的簽名旁，簽下自己的名字，較勁意味濃厚。記者林澔一／攝影