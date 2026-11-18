南投縣長候選人公辦電視政見發表會今登場，爭取連任的許淑華先登台，聚焦垃圾問題，直接點名質疑對手温世政的「雞尾酒療法」治標不治本，溫用數字反擊強調不用蓋焚化爐就能解決垃圾山，並提出「顧老人」、「顧少年」、「顧肚腹」3大主軸政見，也坦言「知道這場仗很艱難、不容易」，但盼鄉親給他機會當縣長。

民進黨南投縣長候選人温世政針對許淑華質疑「雞尾酒療法」治標不治本，強調必須以科學依據及務實方式解決垃圾問題，温世政則以預估垃圾數據反擊，並重申，南投縣垃圾堆積問題可以透過「雞尾酒療法」來解決，強調「不用蓋焚化爐」。

他表示，南投縣每日垃圾量約259公噸，但隨人口逐年變少，垃圾量將逐漸減少，因此可透過加強廚餘、資源回收，分別每日可減量50公噸、75公噸；另南崗工業區有2座焚化爐老化造成公害，可優化改建來降低汙染，每天還可燒75公噸。

此外，可比照雲林縣購置移動式SRF機，可將垃圾製成燃料棒賣錢，且每日處理量可達200噸，若透過上述「雞尾酒療法」，不用蓋焚化爐，每日就可處理達400噸，遠高於全縣每日垃圾量，還能處理堆置垃圾，更不會影響產業、經濟及環境。

針對經濟產業「顧肚腹」，他認為「要先把交通做起來」，因此規畫短中長期改善計畫，短期要「建構完整公車路網」，中期興設「十字路網」南北向爭取霧峰至竹山輕軌建設，東西向強化集集支線至彰化高鐵站，長期將輕軌往北延伸至埔里。

而高齡化「顧老人」，將現有假牙補助提高至8萬元，補助年齡降至50歲，且不用全口牙壞才能做，單顆就能補助；敬老卡每月1000元提高至1800元，且不僅限坐公車，能用於計程車、雙鐵，更比照現金卡去超商、超市、大賣場採買使用。

「顧少年」是他最重視的，要改善年輕人出走，人口外流嚴重問題，他表示，南投縣內多為傳統產業，難吸引青年返鄉，因此他要打造高薪無汙染的高科技園區，引進最重要的就是土地、水、電及人才4大面向，他也做好準備。

南投科技園區用地鎖定草屯到芬園間腹地、南崗工業區上方、竹山交流道下方等潛在開發位址；水源、電力有烏溪、濁水溪、集集攔河堰及明潭發電廠；人才更沒問題，像台積電張忠謀 （口誤應是魏哲家）是鹿谷人，有好地點才吸引設廠。

他強調，年輕人有好工作才願意成家立業，更要讓人在南投敢生敢養，將配合中央生育補助、公托補助、0至18歲成長津貼，生育補助縣府加碼2萬元，其餘各加碼2000元。另，以每1萬人口設置1處公托讓孩子受教育，家長安心工作。

温世政最後總結表示，他希望鄉親能給他機會當縣長，他願意用他下輩子的力氣來照顧好南投鄉親，讓大家有笑容，讓孩子看得見希望，更坦言，「他知道這場仗很艱難，這場仗不容易」，但願意往前走、去打拚，才有機會看到光。

南投縣長候選人公辦電視政見發表會今登場，爭取連任的縣長許淑華（左）與民進黨候選人温世政（右）登台前兩人握手合影。記者賴香珊／攝影

民進黨南投縣長候選人温世政提出預估數據重申，透過「雞尾酒療法」不用蓋焚化爐就能解決南投垃圾問題。圖／擷取自南投縣長候選人公辦電視政見發表會直播