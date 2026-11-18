台南市長選舉昨晚舉辦首場公辦政見發表會，烏山頭水庫光電板爭議成為選戰攻防，國民黨候選人謝龍介強調上任後拆除，「做不到就罷免他」；民進黨候選人陳亭妃則主張「租約到期後不再續租」。國民黨文傳會發言人蔡宗豪今強調，水庫飲用水安全一分一秒都不能等，陳亭妃的「約滿不續租」根本是緩兵之計。

蔡宗豪表示，水庫飲用水安全一分一秒都不能等，陳亭妃回應主張「2032年4月租約到期後不再續租」，難道是要台南市民再忍受長達6年的用水疑慮，令人深感遺憾與失望。

他提到，當初民進黨市長初選期間，陳亭妃勤走基層的努力台南人都看在眼裡，獲得許多不分藍綠選民的肯定與支持，然而令人痛心的是，在順利通過初選、披上黨籍戰袍後，面對攸關市民健康與水源安全的重大議題，陳亭妃卻選擇向中央錯誤的光電政策妥協。

蔡宗豪認為，陳亭妃說要守護水源，實際上卻沒有要求立即解約拆除，還要市民苦等合約到期，這不是「只有黨意、沒有民意」的表現嗎？「錯誤的政策比貪汙更可怕！」烏山頭水庫光電板二期計畫既已解約停止開發，就證明水庫設置光電板確實存在極大爭議。

他強調，既然連政府都知道錯了，目前仍在運作的一期近11公頃設施更應該立刻檢討拆除，怎會用「再等6年、2032年約滿不續租」來敷衍台南鄉親？拖那麼久，誰能承擔這6年來的風險？這不是藍綠惡鬥，而是最卑微、最基本的民生訴求。

蔡宗豪呼籲，身為市長候選人應拿出魄力與擔當，勇敢站在市民這一邊，別再用「等合約到期」當作推託之詞，應站出來要求中央解約拆除烏山頭水庫光電板，還給台南人一個真正安心喝水的環境。