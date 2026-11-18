選戰衝刺，爭取連任屏東縣長民進黨籍周春米，今在公辦政見發表會談及育兒政策時，話鋒一轉直言「候選人不要只會罵我不會生小孩」，強調候選人應提出更細膩、全面政策，才能真正照顧育兒家庭。讓日前國民黨候選人蘇清泉失言引發的生育爭議，再度成選戰話題。

蘇清泉上月25日在枋寮廟口開講時，談及育兒政策，曾指周春米沒有養育過小孩，不知道養育及教育孩子的辛苦，甚至以「可憐」形容，引發爭議。周春米當時批歧視性言論，強調女性的價值不只在生養小孩；蘇清泉事後兩度道歉，坦承用詞不當，並表示深刻反省，往後更謹慎。

周春米在政見發表會表示，少子化及人口流失是屏東必須面對的問題，但少子化不只是屏東的困境，更是全台灣的國安問題。她坦然接受外界對人口流失批評。

周春米說，她上任後首先推動生育津貼，第一胎補助2萬元，第二胎以上提高至3萬元，並提供每胎80小時到宅月嫂服務，協助新手父母度過產後照護階段。今年進一步推出未滿一歲嬰幼兒營養補助，每月2000元、最高補助2萬4000元，逐步建立生育津貼、月嫂服務及嬰幼兒營養補助「育兒三部曲」。

她表示，相關政策並非一次到位，隨縣府財政條件逐步增加，既要照顧年輕家庭，也不能躁進、債留子孫。未來將持續盤點全縣33鄉鎮托育需求，完善托嬰中心及托育人力，讓家庭從孩子出生到入學，都能獲得適切支持。

蘇清泉則在政見發表會提出不同方案，主張每胎生育補助20萬元包括中央10萬元、縣府補助10萬元。落實一鄉一托育中心，並提供臨時托育服務，強調縣府應與家庭共同承擔養育責任，讓年輕人敢生、能養。