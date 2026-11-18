選前最後黃金周，國民黨候選人柯志恩本周六將在鳳山舉辦「贏回高雄・大勝利之夜」大型造勢晚會，立法院長韓國瑜三度站台力挺，前立法院長王金平、立委牛煦庭助陣，資深媒體人陳鳳馨也以「鳳山女兒」返鄉站台，力拚最後衝刺。

這場造勢晚會選在大票倉鳳山，盼凝聚基層支持力量，拉抬陸戰聲勢，尤其韓國瑜已兩度為柯志恩站台，10月17日晚間現身小港廟口開講，送給柯志恩一碗滷肉飯和一瓶礦泉水，叮嚀她「莫忘世上苦人多」，從政者不能忘記百姓的辛苦。

韓國瑜當晚盛讚柯志恩具備國際視野，長期關注教育議題，認為高雄應善用海空雙港優勢，結合AI產業浪潮，帶動城市轉型發展，更拋出「柯志恩、李四川連線」構想，為藍營選戰增添話題。

11月1日柯志恩成立三民區後援會，韓國瑜二度現身力挺，還與民眾黨前主席柯文哲同台，陪同柯志恩大進場，藍白重量級人物合體，成為當晚焦點。韓國瑜致詞時不改幽默本色，笑稱高雄人可以選出兩個市長，一個是柯志恩，另一個是曾任高雄市副市長的李四川，妙語如珠的發言引發現場笑聲，為造勢增添不少話題。

從小港廟口開講、三民區後援會成立，到選前黃金周鳳山大造勢，韓國瑜三度站台，也盼望借助高人氣和號召力，帶起選前另一波高潮。昔日「韓流」能否發揮催票效應，成為這場黃金周造勢的觀察焦點。