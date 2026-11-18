民進黨基隆市長候選人童子瑋今天提出毛小孩照顧與動物福利政策，他指自己是非常忠實的「狗派」，愈來愈多市民把寵物當成家人，市政府也應該建立更完整的動物照護環境，他提出，包括寵物看診掛號費每年補助3次、每次200元，未來推動「每區一座寵物公園」，增加毛小孩與飼主可以安全活動、互動的公共空間。

童子瑋說，自己是非常忠實的「狗派」，也知道許多市民每天和毛小孩一起生活、彼此陪伴。對很多家庭來說，寵物早已不是單純飼養的動物，而是家庭生活的一部分，因此城市治理也應該把動物福利納入日常生活政策。

童子瑋說，基隆市唯一的公立收容機構是位在七堵的基隆市寵物銀行。走進寵物銀行，看見許多等待照顧、等待認養的毛孩，要把收容照護做好，首先需要合適的環境設備，也需要專業而穩定的第一線人力。寵物銀行每天投入大量時間與專業，市政府也應該重視工作條件與人力配置，讓團隊有能力彼此支援，也才能維持長期、穩定的照護品質。

童子瑋提出，包括寵物看診掛號費每年補助3次、每次200元，並加碼絕育補助，降低飼主日常醫療與照護負擔。未來也希望推動「每區一座寵物公園」，增加毛小孩與飼主可以安全活動、互動的公共空間，並研議設立夜間門診，補足一般動物醫療在非白天時段的需求。

童子瑋表示，要真正減少流浪動物，最根本的工作還是在源頭，因此「絕育補助」與「飼主教育」必須同步進行。除了透過補助提高絕育意願，也要持續推廣負責任飼養觀念。

民進黨基隆市長候選人童子瑋說，未來推動「每區一座寵物公園」，增加毛小孩與飼主可以安全活動、互動的公共空間。圖／童子瑋競辦提供