屏東縣長周春米爭取連任，今第一場公辦政見發表會，她以四年施政成果為主軸，細數四年施政成果，強調縣府團隊始終把鄉親放在第一位，以「全齡照顧、均衡屏東、產業升級」三大方向，讓屏東從農漁大縣邁向科技新城，城市競爭力持續提升。她說，福利政策不能只是「喊一喊」隨口開支票，須兼顧財政紀律，確保福利年年落實。

周春米指出，四年前站在政見發表會的台上，當時交通、醫療是屏東長期需要改善的地方，這四年在中央支持下，高屏二快動工、高鐵延伸屏東路線推進、屏南快速道路進入二階環評，高雄捷運延伸東港及屏北捷運同步規畫；醫療方面，屏東榮總啟用，屏基、義大醫院新院區明年啟用，屏東醫院新大樓陸續推進，逐步補足屏東醫療資源。

在全齡照顧方面，周春米說，她上任即成立長照處，推動行動生活復能車、長輩假牙補助，敬老卡從500點加碼至1000點，更在不舉債、清償長債的財政紀律下，宣布明年全面補助65歲以上長輩健保費。

周春米說，屏東縣府已多年沒有舉債，她上任第二年把相關長期債都清償，一步一腳印，逐步完備全民福利照顧，從營養午餐到長輩。相關條件，齊聚之下，明年一月一日，屏東縣府有能力可以補助65歲以上長輩826元健保費，「這不是只有明年喊一喊，我們要確保每一年每一年都能補助健保費，不是隨口開支票」，確保政策永續，確保長輩，每一年都能得到政策照顧，這是負責任縣府團隊。

周春米說，政策推動不能躁進，不能債留子孫；面對少子化挑戰，周春米推動全國首創「育兒三部曲」，從生育津貼、月嫂服務到嬰幼兒營養補助，減輕家庭負擔；並推動營養午餐補助、周周喝鮮乳，改善1600多間老舊廁所及124校操場，讓孩子安心成長。

周春米強調，從五大圖書館、三大公園、公共托育到鄉鎮生活機能升級，讓屏東33鄉鎮市均衡發展；屏東也迎來台積電供應鏈、南亞科技等重大投資，為青年創造更多機會，連結半導體S廊帶接軌國際。

周春米表示，屏東縣四年來的加速升級，讓大家都看見，未來四年，持續「產業來、建設做、福利多」，在關鍵時刻，讓屏東亮起來。