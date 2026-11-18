民進黨桃園市長候選人黃世杰、議員候選人張贊今日上午在內政部前部長林右昌陪同下，到龍潭市場拜票，林右昌表示黃世杰是暖男，對專業與價值都很堅持，未來擔任市長必能帶領桃園再攀高峰。黃世杰強調，未來台積電有望重新回到龍科三期，林右昌的五星市政、海外參訪經驗都值得借鏡，也懇請鄉親支持者固票、拉票，一起迎向最後勝利。

林右昌說，過去他擔任內政部長時，與擔任立委的黃世杰有所互動，今天看到黃世杰讓他很驚訝，現在的黃世杰是型男、更是暖男。此外，他過去就感受到，黃世杰對專業領域、對的價值很堅持，相信未來帶領桃園市政，在完整的擘畫下，桃園一定可以再攀高峰，尤其現在是AI高科技重要年代，台灣經濟表現非常好，桃園作為科技業重鎮，前景可期。今天陪同黃世杰、張贊聞到龍潭市場掃街拜票，懇請鄉親支持民進黨的優秀候選人。

黃世杰說，林右昌過去在基隆就是五星級市長，因此在市政上有很多議題可以跟他請益，另外，林右昌也遠赴海外考察台積電到國外設廠的發展，這些經驗，對於未來他當選上任市長後，要台積電重新回到龍科三期是很重要的借鏡與參考，感謝林右昌到龍潭跟鄉親交流，也謝謝這麼多鄉親相挺加油，選舉剩下最後10天，他再次回到龍潭向鄉親請託，希望能在龍潭將選票繼續衝高，他也呼籲所有支持者固票、拉票，更要去投票，有信心最後可以獲得勝利。