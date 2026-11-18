水庫設置光電板爭議持續延燒，國民黨立委陳菁徽今天點名民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，過去曾擔任雲豹能源前董事長助理，立委任內也舉行多達21次光電相關會議，現在面對水庫光電爭議卻異常安靜。她指出，國民黨高雄市長候選人柯志恩已承諾，當選後將讓阿公店、鳳山水庫光電板在約滿後不再續約，要求賴瑞隆也應明確表態，是否支持光電板完全退出水庫。

陳菁徽表示，昨天全台灣都在關心水庫光電板，但有一個人異常安靜，就是「新潮流寶寶」賴瑞隆，超級無敵安靜。她酸，「百變隆隆」平常把戲很多，又把頭髮弄成粉紅色，又自嗨高雄有「隆捲風」的風潮，雖然都沒什麼效果，存在感刷得很失敗，但身為南台灣最挺光電板的政治人物，賴瑞隆安靜得非常不尋常，因為賴很清楚，光電板爭議必須躲起來，平常邊緣人的特色，現在剛好可以發揮最大效果。

陳菁徽批評，一手拿錢、一手辦事的賴瑞隆，當過雲豹能源前董事長賴勁麟任立委時的助理，又在立委任內舉行高達21次光電相關會議，還推動立法院屋頂型光電板成案，與光電業者有著千絲萬縷的糾葛。對賴瑞隆來說，比起拿到公督盟21次優秀立委的「殊榮」，光電業者應該也要頒發「南台灣光電推手」給賴瑞隆，這真的功德無量、貢獻太多了。

陳菁徽指出，最讓大家印象深刻的，就是2022年賴瑞隆擔任經濟委員會召委，針對「再生能源發展條例」增訂第十二條之一，強制新建物設置太陽能板。當時藍綠委員都認為不應空白授權經濟部，主張推動民間建物設置太陽能板應採獎勵，而非強制，但賴瑞隆最終仍堅持將草案包裹送出委員會。當時民進黨立委林岱樺直接批評，這樣會造成民怨，還大罵賴瑞隆「是否嫌民進黨票太多了」。她質疑，賴瑞隆為了「再生能源發展條例」到底在急什麼、硬推什麼、護航什麼？

陳菁徽表示，回到人民最關心的議題，水庫到底要不要裝光電板？國民黨高雄市長候選人柯志恩已明確表態，未來若當選市長，現有的阿公店水庫、鳳山水庫光電板，都會在約滿後不再續約，讓光電板完全退出水庫。她反問，賴瑞隆這個最愛光電板的市長候選人，敢做出同樣承諾，支持光電板退出高雄的水庫嗎？還是會跟沈伯洋一樣，只說尊重，不敢說「NO」？

陳菁徽說，賴瑞隆如果願意表態讓光電板退出高雄水庫，就贏過沈伯洋了，但她猜賴瑞隆沒有這個道德勇氣，可能還會反擊，鳳山水庫的光電板是韓國瑜核定。可是賴瑞隆知道嗎，鳳山水庫光電板是在前高雄市長陳菊任內招標，始建時間則是陳其邁市長任內，兩人都是賴瑞隆平常在辯論會、政見發表時反覆提及的名字，頻繁到不知道的人還以為他們失蹤了。

陳菁徽喊話，賴瑞隆應直面內心最糾結的議題，是要挺光電業者，還是守護高雄人民的飲水健康？應出面表態是否支持光電板完全退出水庫，「不要躲、不要避，直球對決」，高雄人必須知道他的答案。至於民進黨台北市長候選人沈伯洋今天上午稱「本來都講說在水庫上面就是不能夠設」，陳菁徽酸，她跟沈伯洋的理解能力不一樣，難道高雄阿公店水庫、鳳山水庫、台南烏山頭水庫、嘉義內埔子水庫上面的光電板都是假的？「一定是我眼睛業障重！」