民進黨台北市長候選人沈伯洋今天被問及去年反對「光電三法」修法的原因時表示，國民黨修法規定水庫光電達一定面積須環評，等於只要通過環評就能設置，反酸國民黨「自己打臉自己」。國民黨立委徐巧芯反擊，沈伯洋根本是偷換概念、指鹿為馬，在野黨修法是替原本免環評的水庫設下門檻，沈伯洋去年投票反對，卻自稱主張水庫全面禁設光電，根本是昨是今非。

徐巧芯表示，沈伯洋早上被問到，去年為何在立法院對包括「環評法」在內的「光電三法」修法投下反對票時，竟講出一段讓人下巴掉下來的鬼邏輯。沈伯洋說，「因為我們本來就說水庫不能設，結果國民黨修法說超過幾公頃要通過環評，意思不就是『只要通過環評就可以』嗎？我的立場是翡翠水庫就是不可以，沒想到他們這麼喜歡自己打臉自己，我覺得場面十分溫馨。」徐巧芯批評，沈伯洋又在對台灣老百姓發動認知作戰，8個字就是「偷換概念」、「指鹿為馬」。

徐巧芯指出，荒謬一，是把「從零設限」講成「放寬開放」。去年修法之前，台灣一般水庫設置光電板是「不管蓋多大、全部免環評」，在野黨修法規定5公頃以上必須環評，是幫原本完全不設防的水庫設下嚴格門檻。沈伯洋竟然把「加嚴把關」扭曲成「只要通過環評就能蓋」，照他的邏輯，難道以前完全不用環評的時候比較好嗎？

徐巧芯再指，荒謬二，是去年反對的理由明明是「嫌太嚴格」，今天卻改口說「嫌不夠嚴」？去年11月在立法院表決時，民進黨團從吳思瑤到賴瑞隆，反對修法的理由明明都是「環評標準設太嚴、會阻礙綠能發展」。今天為了選台北市長，突然把自己包裝成「比環評更嚴格、主張水庫全面禁止」的環保鬥士，昨是今非，到底在騙誰？

徐巧芯說，荒謬三，是拿「翡翠水庫個案」去混淆「全國水庫母法」。翡翠水庫本來就受大台北水源特定區法規保護，是蔣萬安市長三度頂住中央壓力才擋下盤點；而「環評法」是保護全台灣所有水庫與滯洪池的通案基準。沈伯洋拿著蔣萬安幫他守住的翡翠水庫當擋箭牌，卻對自己去年投票護航全台灣水庫免環評的事實隻字不提，這才叫真正的「自己打臉自己」。

「政治人物的話，不能只聽選舉期間的空話，要看他在立法院按下的表決器！」徐巧芯表示，2025年11月14日，在野黨在立法院全力推動「光電三法」，包括「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」修法三讀，就是要幫台灣的水庫、山林設下最嚴格的防火牆。結果，包括沈伯洋在內的民進黨團全體立委，全部投下反對票。

徐巧芯指出，修法前，環評門檻全由環境部用「子法」說了算，行政機關想怎麼放水就怎麼放水；修法後，直接寫進「環評法」母法，未來任何人想放寬標準，都必須經過立法院三讀同意，徹底杜絕黑箱。

對於水面型光電環評門檻（保護水庫的關鍵），徐巧芯說，修法前只有在「重要濕地」才要環評，一般水庫、滯洪池不管蓋多大，全部「免環評」，這也是為什麼台南烏山頭水庫可以蓋到11.5公頃，相當於16座足球場大，卻完全不用環評的荒謬漏洞。修法後，只要設置面積達5公頃以上，或裝置容量1萬瓩以上，一律必須經過嚴格環評。

至於地面型與山坡地環評門檻，徐巧芯指出，修法前山坡地要超過15公頃才需環評，一般平地、農地甚至沒有面積上限，原則上通通免環評；修法後，一般地面型達40公頃以上須環評，山坡地門檻更大幅下修至5公頃以上就必須環評，不讓光電板隨便毀林種電。

徐巧芯提到，修法也新增「環境敏感禁建區」，修法前沒有全面性禁建規定，全靠個案審查，讓光電業者有機可乘；修法後，透過修正「發展觀光條例」與「地質法」，明定國家級風景特定區、地質遺跡、山崩與地滑地質敏感區，全面禁止設置地面型與水面型光電，但一般民眾家裡的屋頂型光電，以及30坪以下自用設備完全不受影響。

徐巧芯批評，民進黨不僅全黨投下反對票，多位綠委更在議場內外輪番護航、百般阻撓。沈伯洋在表決時投下反對票；吳思瑤當時身為民進黨團幹事長，帶頭批評在野黨修法是「粗暴立法、阻礙綠能發展」，動員全黨力擋法案過關；莊瑞雄在表決大戰中多次發言杯葛，質疑加嚴環評是「把光電當成洪水猛獸」，反對將標準入法。

徐巧芯續指，賴瑞隆在經濟委員會與院會多次護航，聲稱嚴格環評會重創台灣出口產業的綠電供應，替光電開發商叫屈；陳培瑜則反對將光電案場納入環評，主張環評不該用來審查光電，試圖替免環評的現狀開脫。以上修法時序、修正內容、發言與表決紀錄，全部白紙黑字，有音有影可查。

徐巧芯強調，翡翠水庫供應大台北超過600萬人的民生用水，今天翡翠水庫之所以安全，靠的是台北市前市長柯文哲，以及台北市長蔣萬安三度頂住中央壓力拒絕盤點，還有在野黨在立法院頂著民進黨的罵聲，硬是把「光電三法」修法通過。她質疑，如果讓一個去年投票反對水庫環評、今年被抓包還敢用話術硬拗的沈伯洋當選台北市長，大台北人的飲用水安全，真的能放心交給他嗎？