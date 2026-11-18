屏東縣選委會今舉辦縣長候選人政見發表會第一場，蘇清泉在政見發表會中，直指屏東人口流失、所得偏低、醫療資源不均及產業發展不足等困境，批縣政不能只靠慶典辦熱鬧，他提7大施政方向，包括，生育每胎補助20萬元包括中央10萬，縣府補助10萬、敬老金下修至65歲領取，強化治水、教育及交通建設，讓屏東從根本改變。

蘇清泉說，衡量城市發展應看人口、生活品質、工作機會及教育環境，屏東人口流失，平均壽命約77歲，低於全國平均，反映城鄉發展及健康照護落差。

長者福利，蘇清泉說，過去提65歲以上長者健保費補助、免費營養午餐及帶狀疱疹疫苗補助，曾遭縣府質疑財政可行性，如今縣府部分政策陸續推動。他主張敬老金應從65歲開始發放，敬老卡也應擴大至交通、生活及娛樂設施，假牙補助取消設籍三年限制，讓長輩獲更實質照顧。

少子化方面，蘇清泉提每胎生育補助20萬元，包括中央10萬、縣府10萬元。落實一鄉一托育中心，建立臨時托育及育兒支持服務。

教育方面，他主張公私立學校營養午餐全面免費，不應僅限縣立國中小。他指出，近年教師退休人數增加，將透過增加學校行政人力、跨校共聘教師、提供住宿等，降低教師行政負擔，讓老師專心教學。

針對農漁牧產業及治水，蘇清泉批評屏東屢受豪雨水患衝擊，未來邀水利專家，包括李鴻源團隊，全面檢視水文、工程設計、施工及驗收，從上下游系統改善。他也主張提高農漁產品附加價值、拓展國際通路，並反對不當光電開發。

交通方面，蘇清泉提出高鐵延伸潮州、整合台鐵與幸福巴士等運輸服務，檢討測速照相設置，交通安全不應「以罰代教」。蘇清泉說，屏東不能永遠追不上鄰近高雄，他若當選將以健康、福利、教育、產業與交通改革，醫者父母心，照顧每一位屏東鄉親。