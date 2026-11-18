嘉義縣第20屆長候選人公辦電視政見發表會第1場次今天登場，民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘發表政見，提出農業、工業、科技業、觀光產業願景，推動嘉義黃金十年發展，解決嘉科園區水電及人才需求，將科技產業紅利分享給人民，敬請期待下一場政見發表會，To be continued。

蔡易餘說，農業是加值經濟，立委任內在中央爭取三保一金，提高供糧收購價格、轉作雜糧獎勵金，農業用電優惠，未來將持續扶植沿海養殖漁業、平原糧食蔬菜、山區茶葉咖啡，推動智慧農業及養殖業，延續嘉義優鮮推動升級2.0，強化產品責任、售後責任，串連品牌行銷。

蔡易餘說，縣府開發馬稠後、大埔美園區，現正推動中埔公館、水上南靖園區，近年與縣長翁章梁共同爭取嘉義科學園區、民雄航太基地，未來成為科技廊帶，將以嘉科為中心，增設新港新能源、新材料科技產業園區，就業人口增加，需解決社會住宅、交通問題。

蔡易餘提出，嘉義科學園區帶動人口增加，需將嘉科交通南北分流，包括台82拓寬三縣道、台82鹿草交流道直通嘉科園區、台37延伸、嘉58拓寬，民雄頭橋特二道路延伸，串連文化路及正大路，跨越台一線及鐵道。另也推動嘉科百年治水計畫，爭取滯洪池，提升嘉義產業發展。

蔡易餘也說，科技業在嘉義設廠，需解決水、電、人才問題，設置海淡廠、再生水廠，也透過新能源擴充電力，攜手中正大學設置矽光子學院，培育在地人才，讓台積電持續擴廠，期待未來設置10個廠，繼續推動嘉科三期開發；另規畫水上機場西側新建航廈，運送台積電晶片。

蔡易餘說，產業發展創造嘉義更大經濟量能，員工有食衣住行育樂需求，有助觀光產業發展，阿里山是最好觀光資源，未來將推動竹崎鄉區間車、梅山鄉纜車，中埔鄉開發沄水溫泉，未來將陸續拓寬山區道路，讓中型巴士進入，有助發展山區茶、咖啡及民宿產業。

蔡易餘強調，山區長期面臨土地正義問題，上任將國土計劃法妥善解決山區土地資源，讓山區居民自給自足，達到生態、生活、生產平衡。農業為價值經濟，工業為聚落經濟，科技業為創新經濟，觀光plus是消費經濟，四個經濟動能需由政府帶動，吸引更多投資。