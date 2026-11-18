民眾黨前秘書長謝立功日前為民進黨基隆市長候選人童子瑋站台並開記者會表態支持，民眾黨主席黃國昌今批謝立功一天到晚用民眾黨前秘書長的身分在社會走跳，他看不下去了。童子瑋今天回應說，「不分黨派為基隆建設努力，我希望爭取大家的支持。」

黃國昌今天到基隆為黨提名議員候選人車隊掃街，針對民眾黨前秘書長謝立功公開為民進黨市長候選人童子瑋站台並開記者會，黃國昌回應說，「男子漢敢說敢當，出來說清楚講明白，謝立功你要柯文哲認什麼罪，這樣子的人，還一天到晚用民眾黨前秘書長的身分在社會上面走跳，我看不下去了。」

至於被問到會不會黨紀處分謝立功。黃國昌也說，「我講過了，他沒有那麼重要。」

童子瑋今天對黃國昌的說法受訪表示，謝立功是民眾黨前秘書長，也是海大前教授，謝教授也是基隆人。他參選基隆市長主打的訴求就是「我們都是基隆人」，他提出的海洋永續、海洋城市發展的相關概念，謝教授非常認同，所以他非常感謝謝教授的支持，謝教授也提出相關新住民的政策，他會好好參考舉習，照顧基隆在地的新住民。

童子瑋表示，每一位基隆人對他們來說都非常重要，每一位基隆人聲音和的意見他都會虛心檢討及學習，希望和基隆一起進步，感謝謝教教授的照顧和支持。

「不分黨派為基隆建設努力，我希望爭取大家的支持。」童子瑋說，基隆落沒有30年之後，地方的建設和發展這幾年經濟發展停滯、蕭條，沒有太多重大建設，大家一起整合資源為基隆建設努力，才有翻身的機會。