民進黨基隆市長候選人童子瑋遭爆碩士論文涉嫌抄襲中國大陸學者文獻，相似度達42%。國民黨立院黨團今舉行記者會，黨團書記長許宇甄諷刺其「嘴巴喊抗中，論文抄中國」，連感謝詞都用抄的，呼籲國立台灣海洋大學啟動學倫調查。

國民黨團今針對童子瑋在海大完成的碩士論文「台灣四大電信業者之經營績效評估——以資料包絡分析法研究」，涉嫌抄襲舉行記者會。許宇甄表示，民進黨平常最喜歡講「抗中保台」、抹紅對手，但童子瑋被爆出論文抄襲，抄的正是民進黨天天罵的中國大陸，根本是標準的「嘴巴喊抗中，論文抄中國」。

許宇甄表示，根據媒體人提出的比對結果，該篇論文整篇文字相似度高達42%，其中14.8%的內容與多篇中國大陸研究文獻重合，涉嫌利用兩岸學術資訊落差，大量搬運對岸學者的研究結果。

許宇甄說，童子瑋連論文最基本、最有個人特色的「感謝詞」竟都涉嫌抄襲，直接複製對岸學者研究澳門博彩業的內容，僅把指導教授的名字換掉。一個連感謝教授都要用抄的候選人，怎能相信其對基隆市民的承諾？論文究竟是自己寫的，還是找人代寫？她並敬告童子瑋，「學術論文不是切香腸」，請不要再躲，針對具體段落一字一句向市民交代清楚。

許宇甄表示，呼籲海大堅守學術審查獨立性，絕不能因為遇到總統親戚就噤若寒蟬或以拖待變，應立即啟動學倫調查，以維護海大校譽。

針對童子瑋陣營反駁其自行比對相似度僅27%、未超過海大30%門檻，國民黨立委林沛祥表示，同一篇論文別人驗出42%、自己驗出27%，數字差了一大截，到底是學術研究還是「數字變魔術」？他強調「學術倫理沒有海峽中線，引用規範也不分兩岸」，不能因為台灣與大陸的學術資料庫收錄範圍不同，就認為不需要註明來源。

林沛祥進一步指出，比對系統Turnitin並沒有全球通用的合格百分比，相似度只是檢查工具而非清白證書，低於門檻不等於取得學術倫理的「免死金牌」。

林沛祥表示，要求所有政治人物接受同一套標準，不能檢驗別人時拿顯微鏡，檢驗自己時拿哈哈鏡，並提出三項具體要求：第一，童子瑋應公開完整比對資料，說清楚42%與27%的差異及14.8%的計算依據；第二，逐項回應致謝詞、研究方法、電信業者績效分析等文字重合部分，說明是否獨立完成；第三，海大應依規定公開說明案件受理及審查程序。

國民黨團副書記長王鴻薇以桃園市前市長鄭文燦為例指出，鄭文燦過去被抓包論文相似度達30.27%時，立刻承認論文有瑕疵，後來台大也撤銷其論文。鄭文燦可以，童子瑋為何不可以？