台中市長電視政見發表會昨晚落幕，民進黨市長候選人何欣純提到台灣超巨蛋，質疑市府沒有仔細評估，擔心經營團隊不夠專業，遭部分網友反批「不知道超巨蛋是中信和北海道火腿鬥士隊經營嗎」。何今天澄清，相信得標廠商專業，所謂的評估主要是指周邊交通問題。

何欣純昨晚表示，支持台中巨蛋與台灣超巨蛋，但必須認真思考未來如何營運，超巨蛋雖然簽約BOT，但有沒有經過事前專業評估？未來要走向哪個方向？經營團隊專不專業？這是市民關心的，她若當選市長，會進一步評估，也要考量周邊交通配套，希望未來營運順利。

何欣純的說法遭到部分網友與棒球迷批評，認為何不了解棒球，超巨蛋的得標團隊是中信集團，還有與日本職棒北海道火腿鬥士隊合作，都是浸淫棒球運動多年、也有大型場館經營經驗的成熟團隊，怎麼會去質疑這樣的組合「不夠專業」？

何欣純今天澄清，昨天是因為回答時間較短，沒辦法完整闡述說法，她的原意是支持巨蛋和超巨蛋，也一定會延續，讓台中成為棒球之都；她要強調的是，未來市府施政會更透明，讓市民參與，BOT得標廠商當然非常專業，但還是期盼讓更多市民了解未來規畫，上任後會詳細報告。

何欣純解釋，所謂的評估，是指周邊交通問題，大型場館周遭若沒有大眾運輸系統，未來的人潮疏散會非常恐怖，包含對環境與周邊住宅區的衝擊，盧市府目前為止還未向市民完整說明清楚，她若當選一定會更嚴謹地評估。

談到昨天政見發表會的造形，有網友表示很像女星桂綸鎂，何欣純笑稱桂年輕漂亮又專業，自己不敢說像她，很感謝造形團隊的呈現；何昨晚的造形師也有替台北市長候選人沈伯洋設計造形，「我本來就認識這個造型師啦」，後來才知道和沈還有這層關係，相當有緣。