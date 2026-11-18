台北市長選舉倒數10天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今早到內湖花市掃街，媒體受訪聚焦周末黃金周造勢，他說，會再思考怎麼讓民眾覺得他到處都出現。另外，有關對手、台北市長蔣萬安選前之夜的「光榮台北」，他說，感覺是台北現在是不令人安心，台北現在也不令人光榮。

沈伯洋到場時先表示，上次身體不舒服所以沒有過來，但花市對大家來講非常重要，尤其是批發價格等。當被問到要買什麼花給太太時，他說，講出來就不驚喜了。

此外，由於競選總部總幹事吳思瑤透露，22日黃金周會舉辦「市民動起來：城市行動展」活動，將於6個站點與競總前展區，展示沈伯洋所提政策內涵，邀請市民朋友一起出任務。媒體問到相關的活動細節，沈伯洋說，禮拜天的活動不是不願意透露，是還在計畫怎麼出場，然後要怎麼樣讓民眾覺得能到處都出現。

媒體也問到周末將到台中輔選，沈伯洋說，赴外縣市最重要的理由是討論城市間合作，像與宜蘭縣長參選人林國漳來台北，就是討論宜蘭和台北間的合作，畢竟每座城市，大家戶籍可能是在台中，但在台北工作等，所以希望到每個城市討論相關事情。

他說，所謂的合體不光只有大家所想的造勢而已，而是把城市的合作拉到一個層級。

另外，記者問到台北市長蔣萬安將選前之夜主題定調為「光榮台北」。沈伯洋說，蔣萬安之前舉辦「安心大遊行」現在還有一個「光榮台北」。言下之意是感覺是台北現在是不令人安心，台北現在也不令人光榮。

沈伯洋說，所以在語詞的選擇上面，覺得每個人的這種中文的邏輯不太一樣「我們也都尊重。」