九合一選舉將登場。刑事警察局長邱紹洲表示，發現有30件疑似境外勢力案件，已移送3件、15人。此外，針對選舉當天維安配置，邱紹洲說，預估將投入4萬6000名警力。

立法院內政委員會今天處理115年度中央政府總預算有關內政部主管預算凍結書面報告。民眾黨立委許忠信關切選舉維安警力情況以及是否有境外勢力介入選舉。

邱紹洲說明，地下賭盤相關案件目前移送法辦有143件、154人，另外已受理251件假訊息相關案件，目前已移送154件、193人。

他表示，發現有30件左右的疑似境外勢力案件，已移送3件、15名嫌疑人，會在檢察官指揮下積極查辦。

至於選票當天在全國1萬8248個投開票所的警力配置，邱紹洲表示，選舉當天，每個所將配置1名警察同仁，1名協勤民力，預估將投入4萬6000名警力。

警政署13日召開全國各警察機關視訊會議，為確保整體選舉安全，針對2萬5000餘處候選人住居所、競選總部等選舉相關處所，強化安全防護。