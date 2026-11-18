民進黨台中市長候選人何欣純昨晚在電視政見辯論會中針對超台中巨蛋BOT案，提出經營團隊夠不夠專業一事，已有球迷不滿。台中市長盧秀燕今天在后里受訪說，日本火腿鬥士隊是全世界一流的球團，如果有人說還不夠格，有二個可能，可能是故意貶低外，也表示對棒球並不懂，她強調「我個人非常不以為然。」

何欣純昨晚在公辦電視政見辯論會說，超巨蛋應該也是朝運動賽事，甚至國際賽事營運而生的場地，她更關切的是未來營運問題，當時盧秀燕市長決定BOT案時，市民朋友並不了解有無事前專業評估，超巨蛋未來要走向哪一方向，經營團隊夠不夠專業；後來有球迷上網說，中信集團跟日本火腿鬥士還不夠專業嗎。

江啟臣今天在后里活動受訪表示，他相信台中市府團隊在看待超巨蛋 BOT案是相當審慎，除合法合規外，還用最嚴謹、最高的標準來選擇，最後得標的合作團隊是日本北海道的火腿鬥士隊，大家都知道他們是專業經營的球團跟團體，從球迷或關心職棒民眾角度看，都應該清楚知道日本火腿鬥士隊是專業團隊，有經驗也曾蓋他們自己的巨蛋。

江啟臣表示，600億元是很大的標案，各界都是用放大鏡在看，他相信市府也用最高標準來選擇團隊，他非常期待超巨蛋能夠在台中實現，未來裡面坐4、5萬人，大家一起喊安打、全壘打。

盧秀燕今天回應表示，這個案子是她任內決定要興建，日本火腿鬥士隊是全世界一流的球團，如果有人說它還不夠格的話，有二個可能，除可能是故意貶低外，第二個表示對於棒球並不懂，因為這是全世界一流的球團，再加上搭配台灣中信兄弟隊，透過國內與世界級的互相搭配，如果這樣子還有人要貶低，她個人是非常不以為然。