不滿水庫光電板主張遭媒體扭曲，民進黨台南市長候選人陳亭妃怒槓中天新聞網報導斷章取義，陳除要求立即下架錯誤新聞及撰稿記者說明，否則將委請律師提告。

陳亭妃今早前往佳里區持續鐵馬騎乘拜票，隊伍聚集在建南里南勢九龍殿前，陳亭妃競總今早主動發出緊急採訪通知，經查，陳不滿昨在公辦政見會對於烏山頭水庫光電板的談話遭扭曲，陳競總更以「難道中天的第二個『馬德』又跑出來了？」強調已構成使人不當選陰謀論，除正式報案，向數發部提出檢舉，也將對中天記者提告。

陳亭妃今上午在佳里區九龍殿前開記者會，針對昨晚政見發表會結束後，中天新聞網出現扭曲政見發言的報導，提出嚴正表達抗議。

陳亭妃還原事件經過說，去年11月14日她在立院提到要求光電板設在水庫四大訴求，包括：

1. 不再核准新執照：要求未來經濟部不得再核准台南白河、烏山頭、曾文、南化等四座水庫的新設光電執照。

2. 既有設施到期不續租：要求烏山頭水庫現有的水面型光電設施，在2032年4月23日租約到期後，一律不再續租。

3. 水質安全與監測公開：確保水質安全，並將相關監測資訊獨立公開，讓民眾可以清楚查閱與安心監督。

4. 清洗作業公開透明：要求光電板的清洗作業資訊必須公開透明，並邀請地方居民共同見證。

陳亭妃說，他在政見發表時提到，現在國民黨用錯誤資訊說，未來台南每個水庫都會有光電板，這是錯誤的，因為她在去年11月14日已決議，台南所有水庫都不能核發光電板，且烏山頭也不能再續租，才有整段的發言。

她點名中天新聞網撰稿的李姓記者說陳亭妃說「現在所有的水庫根本沒有光電板」，跟她所言完全不同，是用斷章取義方式，在ptt散播，還有網軍，這就是中央廚房，甚至民眾黨候選人、藍營名嘴在社群傳遞錯誤訊息。

陳亭妃質疑，這樣有組織、有節奏操作，究竟目的何在？難道中天的第二個「馬德」又跑出來了？

她強調，選舉可以有不同立場，也可以有政策攻防，但絕對不能把不存在的言論栽到候選人身上，這樣行為已涉及以不實資訊影響選舉、妨害候選人公平競爭的重大疑慮。

陳亭妃指出，目前已採取三項具體行動：第一，已委請律師針對中天新聞網相關記者寄發存證信函，要求立即下架錯誤報導，並提出正式道歉聲明；第二，已將相關內容上傳至數位發展部通報系統；第三，已正式向警方報案，保留後續法律追訴權。

她也呼籲，曾經轉傳相關錯誤訊息的同陣營民意代表、名嘴及候選人，應立即下架不實內容，並向社會大眾澄清，不能明明有機會查證，卻仍選擇散布錯誤資訊。對於惡意扭曲、捏造言論及企圖影響選舉行為，一定會透過法律途徑捍衛自己的清白與權益。

不滿烏山頭水庫光電板發言遭斷章取義 ，陳亭妃槓中天將提告，會後持續進行鐵馬騎乘拜票行程。記者謝進盛／攝影