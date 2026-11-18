九合一選舉將於11月28日登場，中央選舉委員會主委游盈隆今天上午前往新北市土城區日和市民活動中心，視察投開票所選務籌備情形，由土城區長周晉平及現場選務人員說明投開票流程與動線。游盈隆表示，這次選舉規模龐大，全國逾31萬名選務人員投入，目前各項籌備工作均按照計畫進行，整體情況平順，期盼投票當天順利完成投票、開票及計票作業。

游盈隆表示，今年地方選舉加上公投，將選出1萬1051名地方公職人員，全國設有1萬8248個投票所、368個選務作業中心，涉及8906個選區，選務工作規模龐大且複雜，如何確保選務順利進行，是中選會最重視的工作。

游盈隆指出，自己無法走遍全國1萬8248個投票所及368個選務作業中心，因此上周起陸續前往四都兩縣，深入地方選務作業中心及投票所，實地了解各項籌備情形，並與地方選務人員交流，希望掌握全國選務進度，「我希望下禮拜六這一場選舉能夠非常順利圓滿的完成」。

針對目前選務籌備情況，游盈隆表示，截至今天為止，各項工作都在掌握當中，一切按照既定計畫進行，整體選務基本平順。他相信，只要全國31萬名選務人員持續依照既定進度推動，就能順利、圓滿完成這場大型選舉，不辜負國人期待。

新北市土城區日和市民活動中心已完成投票所佈置，為九合一選舉做好準備。記者張策／攝影

新北市土城區日和市民活動中心已完成投票所佈置，為九合一選舉做好準備。記者張策／攝影

新北市土城區日和市民活動中心已完成投票所佈置，為九合一選舉做好準備。記者張策／攝影

中選會主委游盈隆（中）今天赴新北市土城區日和市民活動中心視察選務籌備情形。記者張策／攝影

中選會主委游盈隆（中）今天赴新北市土城區日和市民活動中心視察選務籌備情形。記者張策／攝影