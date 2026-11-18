選戰倒數十天，桃園市長張善政今天馬不停蹄，一早先到中壢區延平路與環北路口拜票，再到華勛市場及內壢市場拜票，鞏固票源，爭取選民支持。

今早除張善政外，立委魯明哲、市議員候選人彭康傑、吳睿霖、劉安祺等人也陪同張善政一起站路口、掃市場，張善政站路口時，有民眾主動拉下車窗揮手致意，或是機車騎士停等紅燈時，揮手向張善政打招呼。在華勛市場時，張善政從菜市口路口，就被一早來採買的婆婆媽媽們包圍，爭先想要握手或是合照，也有民眾拿帽子拜託張善政簽名。

張善政表示，中壢是近年非常重視的區域，早上站路口，跟很多通勤來往的市民打招呼，不少民眾經過時，都揮手致意，非常熱情。華勛跟內壢市場，也都是中壢地區非常重要的市場，今天來跟市場攤商跟買菜的民眾打招呼。

張善政到內壢市場時表示，喊話在地民眾，11月28日要出來投票，他跟大家保證，下一個四年，一定把中壢跟內壢地區建設得比現在更好。

桃園市長張善政今天到中壢華勛市場掃街拜票。記者江婉儀／攝影