選戰倒數10天，綠營20日將聚集台中，台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧將與地主台中市長候選人何欣純同台，賴清德總統也會壓軸登場。何今天公布到選前的所有重大造勢，25日又是重磅卡司，賴總統、前總統蔡英文、行政院長卓榮泰齊聚。

何欣純競總今天公布20日後的活動，21日台中民主之夜，邀請到副總統蕭美琴、立院黨團總召蔡其昌與內政部長劉世芳等人在神岡；25日台中團結之夜，賴總統、蔡英文、卓榮泰與行政院副院長鄭麗君到場；27日選前之夜，蕭美琴、卓榮泰、蔡其昌站台。

同一時間段何欣純也會展開台中大車掃，此前已經掃過全台中29區，選前一周再次集結，邀請到總統府祕書長潘孟安、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米等人陪同，足跡將遍及山海屯城。

何欣純表示，非常感謝賴總統、小英總統等人屢次來台中幫忙，也特別感謝陳其邁等人撥時間陪同車掃，她也想利用這個機會向陳請益，如何發展演唱會經濟，當然也會向黃偉哲、周春米一一取經，如台南的文化古都、屏東的農業科技等等。

何欣純提到後天將登場的「洋流慧聚、杰伴童行」造勢活動，這麼多人齊聚台中，既是為了決戰中台灣，也希望這股洋流變成暖流，讓台中、台灣都走出不一樣的路；聽說沈伯洋上次造成轟動的東泉辣椒醬已經用完，她這次不僅會再送一打，還會加碼同樣非常有名的源美辣椒醬、大麵羹。

國民黨台中市長候選人江啟臣今天中午邀請台北市長蔣萬安來台中車掃，何欣純表示，歡迎蔣來，也歡迎每個人都來認識台中，看看台中的美麗，也祝福對手一切平安，選舉就是各自努力。

何欣純（中）表示，這麼多人齊聚台中，既是為了決戰中台灣，也希望這股洋流變成暖流，讓台中、台灣都走出不一樣的路。記者陳敬丰／攝影

何欣純選前一周再次車掃，總統府祕書長潘孟安、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米等人陪同，足跡將遍及山海屯城。圖／何欣純競總提供