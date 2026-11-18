台東縣長選戰進入政見交鋒階段，選舉委員會今上午10時舉辦「115年地方公職人員選舉台東縣公辦政見發表會」，國民黨吳秀華、民進黨陳瑩，以及無黨籍王志偉、李吳穎智四名候選人全數出席。四人會前先禮後賓，彼此握手、合影，展現同台參選的風度，也為接下來的政見發表揭開序幕。

這次政見發表會採預錄方式進行，並未安排現場直播，預計明日播出。依抽籤順序，由王志偉率先發表，接續為陳瑩、吳秀華，最後由李吳穎智登場，每人有7分鐘發表時間，另安排現場提問及回答環節。

王志偉受訪提出涵蓋教育、農業、觀光、族群福祉、綠能及交通等九大面向政見，主張推動農產品分級收購、加工及農機補貼，並以周遊券、旅行社獎勵等方式帶動觀光；教育方面提出勸學基金及獎學金，另規劃原住民族合作社、太陽能結合農業設施，以及安養照護與青銀共融政策。交通方面則提出每小時100元停車費，搭配每月發給縣民1萬元停車券的構想。

陳瑩受訪時表示，對於這次政見發表會沒有直播，多少感到遺憾，希望未來真正舉辦政見辯論會時，能有更多實質互動，讓候選人之間更像辯論，而不只是各自發表政見，因為縣民都想知道及關心吳家問題。

吳秀華則表示，這次將以四大施政主軸及十大幸福建設為主要發表內容，但因每人只有7分鐘，必須把握時間快速說明。至於是否針對其他候選人提出質疑，她表示「拭目以待」；對於採預錄方式則認為都可以，過去也多採錄影轉播。

李吳穎智則表示，參選一路走來感受到鄉親善意與支持，信心持續提升。她提出政府土地以象徵性租金提供青年及有意移居台東者取得地上權，另研議在綠島、蘭嶼設置博弈特區，透過公投讓居民決定是否引進國際觀光集團。此外，也主張整合農業生產、加工及行銷產業鏈，推動農產品外銷基金，並拓展農產品及手工藝品交流市場。