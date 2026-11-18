九合一選舉進入倒數，桃園市長張善政今天在臉書發布最新影片，找來立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等藍營政治人物戴上競選小物「好善手」入鏡，串起跨縣市「做事連線」。張善政表示，一雙平實的工作手套，代表少一點空談、多一點實做，從桃園到全台灣一起捲起袖子做事。

影片以「一雙平實的工作手套，串起全台灣的做事連線」為主軸，多名藍營政治人物陸續拿著「好善手」亮相。除韓國瑜、侯友宜、蔣萬安、盧秀燕外，還包括立法院副院長江啟臣、新北市長候選人李四川、立委柯志恩、謝龍介等人，最後由張善政壓軸登場，喊出「從北到南，一路串聯」，並呼籲支持者11月28日出門投票。

張善政表示，這次選戰與團隊推出「好善手」工作手套，沒有華麗設計，就是一雙簡單、耐用的棉質手套，無論整理環境、搬運物品或日常修繕，戴上手套，就是準備動手做事，這也是團隊想傳達的精神，「少一點空談，多一點實做，把該做的事情一件一件完成。」

張善政指出，很高興這雙來自桃園的工作手套，獲得許多跨縣市夥伴響應，並感謝韓國瑜、侯友宜、蔣萬安、盧秀燕、江啟臣、李四川、柯志恩及謝龍介以行動支持這份理念，希望從桃園一路串聯到全台灣，大家一起捲起袖子，為城市、為市民繼續努力。

「好善手」工作手套本月4日在桃園南門市場首度發放，推出後受到不少支持者歡迎，短短1周發出逾2萬雙，國民黨桃園市黨部志工也加入製作，協助縫製布標、燙印標誌。隨選戰進入最後階段，這雙原本主打實用的競選小物，如今再被張善政陣營延伸為跨縣市「做事連線」，替選戰催出聲量。