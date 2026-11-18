民進黨台北市長候選人沈伯洋日前進行「台北大洋流」士林北投最終場車掃時，洋流應援船隊有人往河面大量拋撒冥紙，引起汙染河川的惹議。有立委指出，違法行為就應開罰，不能因為是沈伯洋團隊其支持者就享有特權。環境部長彭啓明說，希望台北市、新北市環保局釐清，如有違法就開罰。

針對划龍舟撒紙錢一事，相關人士指出，划龍舟出航時有「謝江」或撒紙錢的傳統習俗，然而這樣的造勢行為也挨批，一邊喊著要「乾淨的河川」一邊撒紙錢汙染河川相當諷刺，且有製造垃圾之虞。

立法院社福及衛環委員會今處理115年度中央政府總預算決議有關環境部主管預算凍結報告案110案，並邀請環境部長列席報告業務概況，並備質詢。

立委王育敏質詢時說，沈伯洋的支持者在淡水河灑完紙錢拍拍屁股就走，也沒有主動清除，過去淡水河花了多少時間和經費才整治，不能因為沈伯洋候選人就有特權，這涉及違法與是非問題，競選只是一時，此例一開大家就會爭相仿效，該罰就要罰。

彭啓明對此表示，划龍舟第一次確實有這樣的習俗（謝江），但划龍舟不是只有端午節才划，然而這樣的習俗當然愈少愈好，希望台北市、新北市環保局釐清事實，如有違法就依法處理。