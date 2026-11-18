民進黨台北市長候選人沈伯洋今天赴台北花市拜票，接受聯訪被問及22日活動內容時說，盼外界靜待當天到來，目前還在思考出場及如何讓民眾感受到他可到處出現等形式。

九合一選前黃金週將屆，沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤昨天受訪表示，規劃22日舉辦「市民動起來：城市行動展」活動，將於6個站點與競總前展區，展示沈伯洋提出的政策內涵，並邀市民一起出任務。

沈伯洋今天上午由民進黨台北市內湖南港區議員及議員參選人陪同，赴台北花市掃街拜票並在會前接受聯訪。沈伯洋被問及22日活動內容時說，希望民眾靜待當天到來，並非他不願意透露細節，而是還在思考包含出場及如何讓民眾感受到他可到處出現等形式。

沈伯洋被問及日前規劃赴台北花市拜票卻臨時取消的情形時說，很不好意思因上次身體不適無法到場，對他而言了解花市批發價格等內容很重要，盼與攤商洽談。

媒體報導，國民黨立委王鴻薇堂妹昨在社群發文表態拒投台北市長蔣萬安，王鴻薇回應有把握把堂妹這張票拉回來。沈伯洋今天被問到此議題時表示，重點並非她是誰的親人，因她就是獨立市民並對天橋等議題發表市民看法，政府應要跟市民講清楚發生相關議題時的態度為何如此傲慢且不守程序。

至於藝人蔡康永在社群平台Threads帳號的文章最後貼有1艘帆船符號。沈伯洋被媒體詢問時表示，蔡康永分享故事技巧是每個人都可學習，因採取較軟性講故事加上情感轉折，這是大家較有興趣的方向，而橘色是流行的顏色，他就不多幫忙揣測。

媒體詢問針對翡翠水庫設太陽能光電板議題，蔣萬安質疑沈的發言未捍衛市民權益。沈伯洋今天說，蔣市長講的話，他越來越聽不懂，他已舉辦多場肥皂箱時常面對市民，他向來要保護的一直都是台北市民。

沈伯洋表示，如食安案及兒虐案等，外界很清楚他就是站在市民這邊，看來與蔣萬安批評他的好像完全不同，且相關議題是蔣應該要思考的事，「不要只用嘴巴講但不做。」

沈伯洋被問及蔣萬安近期常規劃赴外縣市與黨籍縣市候選人合體的看法時說，蔣萬安之前就滿常到外縣市，尊重對方的選戰策略，對他而言去外縣市最重要是要討論城市間合作。

沈伯洋表示，城市間有很多彼此要合作的內容如產業應競爭或分工等，他赴其他城市時要討論都是市政議題。而所謂合體，不應該只有如外界想像的選舉造勢，應把城市合作拉到同一層級，才能讓民眾選擇時有更多依據。