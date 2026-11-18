南投縣長選舉電視政見發表會今天登場，尋求連任的國民黨候選人許淑華以「零負債」作為施政主軸，細數4年建設、交通、福利及產業政績，強調還清91億元債務，仍維持各項建設與社會福利。不過，對於南投長年垃圾問題，她直接點名民進黨候選人温世政提出的「雞尾酒療法」，質疑治標不治本，必須以科學依據及務實方式解決垃圾問題

許淑華表示，從政24年，始終堅持做不到的政見絕不提出。南投雖然自主財源不如直轄市，但縣府歷經3年清償累積91億元債務，達成零負債里程碑，過程中沒有犧牲地方建設，也沒有減少社會福利，靠的是嚴格財政紀律，做到一邊還債、一邊建設，同時照顧鄉親。

她指出，過去4年縣府執行2400多件基礎建設，總經費126億元，從農路修繕、排水溝整治到道路改善，自己跑遍13鄉鎮市會勘。大型建設方面，南投、草屯、埔里3大國民運動中心陸續推進，南投及草屯樂活運動館已動工，仁愛鄉中正運動公園預計明年動工，另規畫美術館、表演藝術中心及寵物親善園區。

交通方面，縣府規畫南投、草屯、埔里及集集4處轉運站，集集轉運站即將完工，草屯前導轉運站預計明年動工。她也強調，幸福巴士2.0已完成13鄉鎮市服務，搭配偏鄉醫療站及送藥到府，改善長者就醫及偏鄉居民交通不便問題。

許淑華說，縣府在還清債務後推出65歲以上長者免繳健保費、不排富政策為例，強調減輕長輩及家庭負擔。青年政策則包括成立青年發展所、設置青年諮詢站，以及在草屯、竹山興建青年住宅，並透過出國獎學金及運動員培訓經費，支持南投子弟拓展國際視野。

整場政見發表會最具攻防意味的，是垃圾處理問題。許淑華指出，南投是全台唯一沒有自主垃圾處理能力的縣市，4年前她接任時垃圾量約22萬噸，如今累積堆置量已達37萬噸，過去只能仰賴其他縣市代燒，每年支出約6億元。

她反問，温世政提出的雞尾酒療法如果可行，為何各縣市焚化爐退役後，中央仍選擇興建新焚化爐處理垃圾？環境部又為何沒有大力推廣？她認為，相關做法治標不治本，南投必須以科學依據及務實方式解決垃圾問題，不能繼續仰賴外縣市。

許淑華也感謝前縣長林明溱任內推動多項園區，包括旺來觀光園區、埔里微型創業園區、草屯手工藝園區及福興溫泉園區，目前已有廠商陸續進駐或營運；竹山南雲工業園區已取得開發許可，預計明年招商，另規畫南投市茄苳園區，希望創造就業機會。

許淑華說，這是她在南投最後一次選舉，感謝鄉親24年來的信任，未來4年將珍惜機會回報鄉親，並強調縣府需要與13鄉鎮市公所合作，透過「13＋1」攜手推動地方建設，讓南投持續進步。

許淑華在政見發表會上將垃圾處理列為重要議題，質疑對手温世政提出的雞尾酒療法，雙方政策攻防備受關注。圖／國民黨南投縣黨部提供