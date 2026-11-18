民眾黨前秘書長謝立功日前為民進黨基隆市長候選人站台並開記者會表態支持，民眾黨主席黃國昌今批謝立功一天到晚用民眾黨前秘書長的身分在社會走跳，他看不下去了。謝立功回應說，他一點都不重要，基隆的未來發展才是最重要的，「我把對基隆未來的信任，交給了童子瑋。」

黃國昌今天到基隆為黨提名議員候選人車隊掃街，針對民眾黨前秘書長謝立功公開為民進黨市長候選人童子瑋站台並開記者會，黃國昌回應說，「男子漢敢說敢當，出來說清楚講明白，謝立功你要柯文哲認什麼罪，這樣子的人，還一天到晚用民眾黨前秘書長的身分在社會上面走跳，我看不下去了。」

謝回功對黃國昌的說法回應表示，選戰倒數10天，他原本以為大家的心裡，都只剩下對這座城市未來的期盼。針對特定人士上午對他的評論，他說，其實，選前討論這些，只會讓選舉失焦，浪費了媒體與社會的資源。

謝立功表示，為了不讓這些紛擾模糊了焦點，選前他樂意回答跟政策及城市未來發展相關的問題，其他的選後再說。因為他重不重要，一點都不重要；基隆的未來發展，才是最重要的。

謝立功說，他只想把最後這幾天的時間，留給基隆市民。希望大家把關注點，放在自己熱愛的城市，以及新住民的政策與權益上。讓他們留一段沒有吵雜的空間，給台灣人民做自己的選擇；至於他，他把對基隆未來的信任，交給了童子瑋。

謝立功為移民署前署長，過去曾代表國民黨參選基隆市長但敗給前市長林右昌，後來轉加入民眾黨。童子瑋16日與謝立功共同召開「童心協立，基隆拚第一」記者會。謝立功正式表態支持童子瑋，並提出海洋產業、新住民發展及永續城市等政策構想。