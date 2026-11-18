民進黨台南市長候選人陳亭妃昨針對烏山頭水庫光電板，前一秒稱「現在所有水庫根本就沒有光電板，不要再誤導民眾，後稱烏山頭只要到2032年4月23日就不能再續約，會強力控管」。國民黨文傳會主委陳以信質疑，國民黨台南市長候選人謝龍介承諾當選後依法拆除，陳亭妃究竟支持提前拆除，還是讓既有光電板繼續運作到租約期滿？

針對昨晚台南市長政見發表會，陳以信表示，謝龍介提出老人健保免費不排富、敬老卡每月1000元、重陽敬老金3000元及375萬元起婚育宅等具體承諾。陳亭妃則強調28年從政經驗，但資歷不等於政績，做得久不代表做得好；台南市民有權要求她拿出具體成果，說清楚過去監督市政的成績，以及未來政策如何落實。

陳以信指出，謝龍介日前公開質疑，陳亭妃在老人健保補助及老農津貼加碼兩次立法院重要表決中均未投票。陳亭妃應直接回答：為何缺席？為何沒有投下支持票？口口聲聲關心老人與農民，真正需要表決時卻不見人影，究竟如何向台南鄉親交代？

陳以信表示，烏山頭水庫光電爭議同樣不能含糊。謝龍介承諾當選後依法拆除，陳亭妃究竟支持提前拆除，還是讓既有光電板繼續運作到租約期滿？拆除涉及的法律、契約及水質安全問題，又準備如何處理？陳亭妃不能只談環保口號，卻不敢對烏山頭光電去留明確表態。

陳以信表示，謝龍介對台南長期執政下的派系利益與市府弊案提出質疑，陳亭妃身為長期在地民意代表，也應公開說明過去究竟做了哪些監督？面對市政弊案是否曾經追究？未來又如何防止弊案重演？

陳以信表示，28年從政經驗，就應接受28年的政績檢驗，老人老農福利要交代投票紀錄，烏山頭光電要交代拆除立場，市政改革要交代具體成果。這些都是攸關台南市民權益的重大問題，陳亭妃不能再迴避，應立即正面回答。