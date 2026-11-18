彰化縣長選舉公辦電視政見發表會今天上午在凱擘新頻道舉行，依抽籤順序是國民黨候選人魏平政、無黨籍候選人邱建富、民進黨候選人陳素月及無黨籍候選人陳重嘉，他們除邱建富穿西裝外，其餘都是跑行程的輕鬆打扮，邱建富還帶著幸運小飾物、陳重嘉則是戴著「冠軍帽」求好運。

此次政見發表會有別於歷屆縣長選舉公辦電視政見會，首次採取辯論方式舉辦，卻不同於常見的電視辯論會，參選人並不互相詰問，由選委會邀請兩名學者專家提問，事先未給提供題目給候選人，並以直播及錄影方式呈現。

四名參選人都提前到達政見發表會場，除邱建富西裝筆挺外，其餘都是穿著球鞋，是先跑行程後前來參加，也方便政見會結束後，繼續跑行程，其中以陳重嘉最率性，連資料都未帶，也未事先準備。

魏平政在發表政見前受訪時表示，他的心情很輕鬆，反正就是做最好的準備，也是最好的安排，即會全力以赴。此次政見發表會及辯論，應該都要回歸政策、政見，對於一些人身攻擊、捕風捉影及陳年舊事就大可不必，這比較不入流。對於自己造型，都是從以前都現在都一樣，也是台灣的設計師都喜歡的造型。

邱建富則隨身帶著「幸福如意」的幸運小飾物，希望在政見會中，思緒如湧泉般的到來，針對答問時都能夠明確的回答，希望透過政見會給供給彰化縣民做一個最好的一個選擇。

陳重嘉面對政見會，仍不否認也會有點緊張，怕的是時間不夠講，戴著埔鹽順澤宮「冠軍帽」加持，是因為戴習慣了，「要贏就要選第一名，所以才戴冠軍帽 」 。

陳素月表情輕鬆，直說不緊張，表示昨晚特別睡飽一點，為了這次政見發表會，她事先有好好準備，負責任的態度。 陳素月也隨身帶著她提出的十大縣政藍圖文宣小冊子，她說，這包括她當立委的政績及推動的縣政藍圖，來跟鄉親報告未來縣政的規畫。

距離投票只剩9天，陳素月說，會在本月21日周六邀請副總統蕭美琴，及27日周五選前之夜，有兩場大型造勢大會，做最後衝刺。