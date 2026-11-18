台中市選委會昨晚辦台中市長候選人電視政見辯論會，民進黨候選人何欣純說遺憾，在政見會前，盧秀燕市長、江啟臣副院長、國民黨從中央到地方的民代，以不實的言論恐嚇長輩、拿片段的資訊來誤導市民老人健補助問題。盧秀燕今天在后里活動被問此事，她反嗆說，不是光台中民眾，全國民眾不放心是因為民進黨是反對老人健保補助，她說台中市民有受傷被騙的經驗。

盧秀燕今天在后里區聯合行政中心興建工程動土典禮後受訪，被問到何欣純昨晚在政見會中強調，她當市長會延續台中市老人健保補助，請不要再以不實言論恐嚇長輩；盧秀燕今天表示，不是光台中民眾，全國民眾之所以不放心，是因為民進黨是反對老人健保補助的。

她說在立法院投票的時候，立法委員的職責就是要進去投票， 可是民進黨下令，民進黨所有的委員，對於這個案子都不可以支持，都不可以進去投票。不但如此，立法委員不投票不支持，那他們的行政院長，民進黨級的行政院長也不可以副署，也不可以簽字同意。

盧秀燕表示，這就是民眾的質疑，縣市長候選人，雖然說也想繼續延續或執行，那但是他們卻不投票不支持，他們的行政院長卻不副署。盧秀燕說，因為台中市過去有被騙的經驗，那過去的也有這個前市長，那他也說要辦，結果上任後就把預算給砍掉就不執行，所以台中市民有受傷被騙的經驗，這就是為什麼昨天這個議題，還有這段時間以來，不止在台中市，在全國各縣市之所以發酵的原因。

台中市后里區聯合行政中心興建工程今天舉行動土典禮，市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影