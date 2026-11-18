第9屆金門縣長選舉公辦電視政見發表會今天出現選情震撼彈！無黨籍候選人張國威在發言時突然舉牌宣布，從今天起全力支持同為無黨籍的李文良，呼籲原本支持他的鄉親將選票集中投給李文良，強調「金門需要團結」，自己參選不是為了當縣長，而是希望金門真正改變。

這場公辦電視政見發表會在上午8點30分登場，7位候選人依報到先後抽籤決定發言順序，1到7號依序為張火木、張國威、陳玉珍、李文良、洪和成、梁文韜、黃世團，每人各有2輪、每次12分鐘的發言時間暢所欲言。

張國威在發言時間突表示，投入選戰以來，走遍各鄉鎮，感受到鄉親對地方發展、青年機會及政府治理的期待，也看見大家對改變的渴望。他認為，金門需要清清白白、公開透明的政府，既然理念相近、目標一致，就不應各自分散力量，否則改變難以實現。

他在發言中拿起事先準備的手牌，公開喊出「從今天開始我全力支持李文良」，並請原本支持他的選民將票轉投李文良。他說，當初參選是希望讓金門改變，而非追求個人當選，「如果讓出來，可以讓改變真的發生，那我就讓」，決定放下個人選舉得失，尋求理念整合。

張國威坦言，這是參選以來最艱難的決定，最難割捨的是一路相挺的鄉親及志工。他感謝支持者一路陪伴，理解有人可能失望或不捨，也願意接受批評，但希望大家相信，他並非放棄，而是換一種方式實現共同目標。

談及支持李文良的原因，張國威指出，李曾任金門縣政府教育處長、副縣長，具地方行政歷練，兩人在清廉施政、跨黨派合作及公共利益等理念相近，希望未來縣政重視行政效率、資訊公開及人民監督。他並強調，此次支持沒有金錢、職位或人事交換，「沒有一塊錢，沒有一個位子」，雙方競選經費各自負擔、依法申報。

李文良對張國威公開表態表達感謝，並回應「國威兄，謝謝你。你把金門放在自己前面，這份責任，我扛起來。」表示願承擔兩人共同提出的地方治理期待。

值得一提的是，政見發表會中第一位登台的張火木則是公開推薦張國威，認為張國威比自己優秀，且更早返鄉耕耘，如今張國威轉挺李文良，無黨籍陣營選情整合動向備受關注。

張國威最後向支持者及尚未決定投票意向的選民喊話，也呼籲旅台金門子弟返鄉投票。他表示，選舉只是一時，對家鄉的責任是一輩子，雖然政治角色改變，但參與公共事務的初心不變。