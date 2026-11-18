民眾黨嘉義市長候選人張啓楷今被鏡週刊爆料，4月中旬跑行程時，光天化日下在路邊樹叢尿尿。民進黨台北市長候選人沈伯洋今早赴內湖花市掃街時受訪，他直呼，「我們應該在那邊設置運動驛站」路邊上廁所有礙觀瞻，他自己車上會有固定行動廁所。

鏡週刊報導指，張啓楷遭民眾投訴在今年4月19日下午於嘉義市經國新城的人行道對灌木叢尿尿。今早媒體詢問沈伯洋關於跑行程上廁所的情形。

聽聞記者問題，一旁的民進黨北市議員王孝維、何孟樺都笑出來，候選人高嘉瑜更是笑出聲音。沈伯洋淡淡地說，這表示我們應該要在那邊設運動驛站。

沈伯洋說，跑行程時間有時候比較久，當然會有尿急的時候，但在路邊上廁所比較有礙觀瞻。像他車上就會有固定的行動廁所，覺得還是要多準備一些東西幫助，也協助環境整潔。