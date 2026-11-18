宜蘭縣長選舉競選活動起跑第一天，剛好與公辦政見會撞日，國民黨縣長候選人吳宗憲為準備政見會，由「分身」雙胞胎弟弟與宜蘭市長陳美玲車隊掃街拜票，兄弟倆的外型與動作都類似，分身比出3號手勢時，民眾看人先是愣一下，幾秒後驚呼「真像」。

今上午雙方陣營在爭取連任市長的陳美玲競選總部集合，出發前「分身」與陳美玲同框合照。弟弟表示，因為哥哥吳宗憲要專心準備下午的政見發表會，他與競選陣營的人一起從宜蘭市出發拜票。

陳美玲表示，她一直以來把吳宗憲當成自己的小老弟，他學經歷豐富，待人真誠有正義感，具有能力及執行力，希望縣民能夠給他服務機會。

吳宗憲的競選背心領口是藍色，弟弟今天穿的是粉紅領口的背心，儘管外型很像，還是有點小差別，站在車上向選民拜票時，支持者跑出來看，先是愣了一下，覺得「好像又不像」，後來才恍然大悟，原來是吳家弟弟。

據了解，吳宗憲與雙胞胎弟弟都是法律系畢業，吳宗憲喜愛閱讀、興趣多元，人生經歷走過檢察官，進新北市府擔任局處長，提任專業組的不分區立委，弟弟目前在一家公司法務部門服務，家人的感情都很好。