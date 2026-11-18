民進黨高雄市長候選人賴瑞隆選前最後黃金周，將在大旗美地區舉辦團結應援大會，賴瑞隆競總開放「搖滾區」登記，預計明天中午公布中籤名單，當天站台大咖已搶先曝光，「大師兄（行政院長卓榮泰）、蔡總機（立委蔡其昌）、陳三歲（市長陳其邁）」都會到場。

賴瑞隆大旗美團結應援大會預定11月21日週六下午4時起，在高雄市旗山體育場舉行，賴瑞隆競總尚未正式公布站台大咖，不過當天站台大咖已有支持者搶先曝光，此次也是卓榮泰自選戰登記開跑以來，首度為賴瑞隆造勢站台。

賴瑞隆團隊說，賴瑞隆針對大旗美地區提出「東高雄大願景」，打造「大旗美原民山城路」，串聯客庄、原民文化與溫泉、賞螢、農村特色，帶動觀光與產業發展，同時改善交通、提升醫療照護，讓山城的好風景，也成為鄉親的好生活。

選戰進入最後10天倒數，旗美大造勢為賴瑞隆團隊倒數第二場大型活動，11月27日選前之夜，確定將在捷運鳳山西站旁空地舉行，不過當天站台大咖尚未公布，團隊請大家拭目以待。