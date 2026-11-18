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王鴻薇堂妹表態「拒投蔣萬安」 沈伯洋聲援：蔣市府為何態度傲慢
國民黨立委王鴻薇的堂妹王鴻嬪在社群平台發文，她談到2022年時支持蔣萬安，但導火線為2024年11月拆除和平新生天橋，因此藉由這次選舉重新檢視政治信任「拒投蔣萬安」。民進黨台北市長候選人沈伯洋今到內湖花市掃街時受訪表示，這是發表市民的看法，為什麼當時不遵守程序？市府態度如此傲慢？
沈伯洋認為，這件事的重點不是王女士是誰的家人，她是一位獨立的市民，針對不管是公館圓環、新生天橋等事件，其實是發表市民的看法，所以應該要清楚訴說，為什麼那時候可以這樣子不遵守程序？為什麼今天在發生事情時，態度可以如此的傲慢？這是政府必須和市民清楚說明。
此外，媒體問到，國民黨北市議員秦慧珠在節目專訪時透露，自己不要蹭蔣萬安，直呼老婆石舫亘比蔣萬安人緣好100倍等。
沈伯洋說，秦慧珠議員本來就是一個重情義的人，當時在節目上面，其實問了很多犀利的問題，這都是要幫市民把關。雖然不同派系，但也讓大家可以感覺到，不同黨派互相之間，不管是就市政的討論等，都是能夠實質去有效推進台北市政。
媒體也問，昨在立法院與基泰大直受災戶們見面，是否有討論到什麼內容。沈伯洋說，這是比較私底下的會面，為了保護受災戶就不多說。畢竟受災戶這麼多年來，一直懷著忐忑不安的心情，是需要被幫忙，但也不想把這件事情當作政治上的操作，所以就不透露這個討論的細節，但會想辦法處理這件事。
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