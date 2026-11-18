民眾黨主席黃國昌今天到基隆為黨提名議員候選人車隊掃街，針對民眾黨前秘書長謝立功公開為民進黨市長候選人童子瑋站台並開記者會，黃國昌回應說，「男子漢敢說敢當，出來說清楚講明白，謝立功你要柯文哲認什麼罪，這樣子的人，還一天到晚用民眾黨前秘書長的身分在社會上面走跳，我看不下去了。」

針對黃國昌說法，謝立功表示稍後將會完整回應。

黃國昌今天上午到基隆深溪路為黨議員候選人林廷翰車隊掃街，針對謝立功站隊到民進黨問題，黃國昌受訪說，日前在中和受訪時，媒體有詢問這個問題，當天他請謝立功去開記者會時，說清楚、講明白「他當初要柯文哲認罪是認什麼罪？」，但比較可惜是，那天謝在基隆記者會沒有媒體問他這件事。

「男子漢敢說敢當，出來說清楚講明白，謝立功你要柯文哲認什麼罪，這樣子的人，還一天到晚用民眾黨前秘書長的身分在社會上面走跳，我看不下去了。」

媒體再問謝立功政黨取向變來變去，黃國昌回應說，「我就說這個人沒有這麼重要，真的。」

黃國昌表示，民眾黨在基隆市長的立場非常清楚，全力支持謝國樑市長連任，延續過去4年的施政；至於被問到會不會黨紀處分謝立功。黃國昌再說，「我講過了，他沒有那麼重要。」

黃國昌表示，昨天和今天到基隆跟鄉親請安問好，為四位優秀的議員候選人拉票，都是優秀的年輕人，絕對不會讓基隆人失望，請大家支持中正區林廷翰、中山區呂承祐、安樂區李文耀、信義區黃申棟。

基隆市副市長、民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳說，市長選戰全力支持謝國樑，其他前輩有個人的選擇都尊重；議會希望把真正優秀、專業、願意為市民服務的年輕人送進基隆市議會，為基隆帶來新的希望與改變。