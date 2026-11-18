選戰倒數10天，台北市長藍綠攻防升溫，新黨北市議員侯漢廷今直呼，前總統蔡英文10年前痛批的「恐嚇、對立、抹黑」，如今民進黨竟然3張牌全打，「民進黨最大的諷刺，就是自己活成了當年最痛恨的模樣」，如果當年的蔡英文是對的，今天最該被蔡英文痛罵的恐怕就是民進黨自己。

侯漢廷今天上午在臉書發文指出，2015年12月13日蔡英文曾經痛批，「一個執政將近8年的政黨無法以政績贏得民心，也不想用政策說服人民，到了選舉，就慣性地打出『恐嚇牌』、『對立牌』、『抹黑牌』，這是對選民的輕蔑，也是民主的衰敗。」10年過去了，這段話竟然成為今天民進黨最貼切的寫照。

侯漢廷指出，一是恐嚇牌，8月12日賴總統在高雄說年底選舉的勝敗是中國對台策略是否成功的重要指標；難道國民黨勝選就代表中共統一戰略成功？10月30日賴輔選民進黨台北市長候選人沈伯洋，又警告黑道、中國在台第五縱隊介入選舉；請問有誰介選？證據在哪裡？

他說，11月8日民進黨中國部呼籲「用選票阻止威權中國滲透民主台灣」；一場地方選舉，硬是被包裝成對抗中共的生死存亡之戰，還有一堆在網路上幻想指控，說投給蔣萬安兩岸就會統一的「恐嚇牌」。

侯漢廷點出二是對立牌，11月8日挺沈的曹興誠把台北市長選舉形容成「菩薩與邪靈的對決」，還說蔣萬安是邪靈，沈也曾回應蔣的作為「至少不是菩薩在做的事」。8月12日民進黨高雄市長候選人賴瑞隆說，這場選舉是「台北黨意」與「高雄利益」的選擇；難道支持柯志恩的高雄市民，就不重視高雄利益？

他說，9月中旬民進黨官方更直接把新北市長候選人李四川貼上「惡霸家族」的標籤。選舉不談建設、不比政績，先給對手扣上一頂大帽子。

侯漢廷提到三是抹黑牌，11月7日至9日作家廖玉蕙控北市垃圾車廣播替蔣萬安拉票，結果是公費疫苗接種宣導，只能撤文道歉；9日至10日，財信傳媒董事長謝金河控藍委王鴻薇帶頭到洋流店家「踢館」，結果認錯聲音，刪文道歉；14日至16日民進黨北市議員許淑華指控蔣團隊「吃霸王餐、白吃白喝」，結果自治會長出面證實，幕僚早已交付2000元請她代為結帳。

他直言，10年前蔡英文說這叫民主的衰敗；10年後，民進黨卻把這3張牌打得爐火純青。政策辯不贏，就拿中共嚇人；政績比不過，就把對手妖魔化；選情不如意，就讓抹黑指控滿天飛。當年蔡拿來批判國民黨的話，如今每一句都能拿來檢驗民進黨；10年前說得義正詞嚴，10年後做得理所當然。