民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純「曠世智能」公司被踢爆獲政府4500萬元補助投資，涉嫌違反公職人員利益衝突迴避法，財政部卻稱「不適用公職人員利益衝突迴避法」，李四川競選辦公室發言人吳亮賢痛批，蘇巧慧家族完美「示範」只要有權有勢，「納稅錢想怎麼拿，就怎麼拿」，還可受到民進黨政府的官方認證，令人民擔憂將成民進黨新興弊案始祖？民進黨公職人員應集體感謝蘇巧慧，打開了一道綠色發財大門。

吳亮賢指出，日前廉政署副署長林炤宏在立法院備詢時，承認蘇巧慧父親、行政院長蘇貞昌屬蘇巧純在利衝法的關係人，但對於國發基金、公股銀行投資蘇家公司，民進黨高官卻不敢承認蘇巧慧家族違反利衝法，而財政部最新出爐的報告，更直接寫下曠世智能不適用「公職人員利益衝突迴避法」，等於告訴全體國人，「蘇巧慧家族狂拿納稅錢，民進黨政府認證沒問題」。

吳亮賢痛批，利衝法規範的態樣中，包括「補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為」，蘇巧慧家族狂拿4500萬人民納稅錢，用途不是在人民身上，而是在蘇家身上，投資慘虧還不用還半毛錢，這比對價交易還嚴重百倍，根本是有去無回的不平等交易，證明蘇家不僅是特權，還可以用特權大肆搞錢。

吳亮賢表示，蘇巧慧今天受訪時再次謊稱自己妹妹並非公司負責人，即便蘇巧慧擁有律師資格、應知「公司法」規定董事即是股份有限公司「負責人」，但蘇巧慧依然選擇第八度說謊，恐怕就是因為「無論再怎麼拗、再怎麼騙，民進黨都會護航到底」，絲毫不在乎人民觀感，更無視政治人物基本道德操守。

吳亮賢痛批，新北超過80萬名長者期待每月幾百元的健保費補助，蘇巧慧與民進黨不但帶頭在立法院阻擋，對比年輕人創業想要申請政府投資，面臨重重難關，蘇巧慧家族更可不費吹灰之力，狂拿約4500萬元政府投資基金，蘇巧慧此次參選新北市長，難道就是瞄準新北市庫而來？唯有11月28日市民手中神聖的這一票，才能阻止蘇家特權搞錢的事情再度發生，新北市民納稅錢，絕對不能變成蘇家的私房錢。