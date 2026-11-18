民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午率領黨籍新北市議員候選人，於中和區中山路口轉角向民眾拜票爭取支持。針對近日財政部書面報告指出，曠世智能不屬台企銀創投之利害關係人，不適用公職人員利益衝突迴避法。對此蘇巧慧表示，盼外界討論回歸政見。

由於蘇巧慧妹妹蘇巧純擔任該公司董事，於其父親蘇貞昌擔任行政院長期間，獲國發基金及台企銀創投，合計約4500萬，被民眾黨質疑有利益迴避問題，對此蘇巧慧強調，妹妹非該公司負責人，且政府規定的公開資料，公開到什麼程度，也依規定填寫，一切依法辦理。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中）上午於新北市中和區路口拜票，有民眾揮手表達支持。記者曾原信／攝影

針對財政部書面報告指出，曠世智能案不適用公職人員利益衝突迴避法，新北市長候選人蘇巧慧（圖中）再次強調，妹妹蘇巧純不是該公司負責人，也望外界回歸政見討論。記者曾原信／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）上午於新北市中和區路口拜票，有民眾特地脫下安全帽，揮手表達支持。記者曾原信／攝影