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影／曠世智能不適用利益衝突迴避法？蘇巧慧：盼討論回歸政見
民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午率領黨籍新北市議員候選人，於中和區中山路口轉角向民眾拜票爭取支持。針對近日財政部書面報告指出，曠世智能不屬台企銀創投之利害關係人，不適用公職人員利益衝突迴避法。對此蘇巧慧表示，盼外界討論回歸政見。
由於蘇巧慧妹妹蘇巧純擔任該公司董事，於其父親蘇貞昌擔任行政院長期間，獲國發基金及台企銀創投，合計約4500萬，被民眾黨質疑有利益迴避問題，對此蘇巧慧強調，妹妹非該公司負責人，且政府規定的公開資料，公開到什麼程度，也依規定填寫，一切依法辦理。
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