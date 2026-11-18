嘉義市長選戰最後衝刺，藍白綠陣營把握關鍵時刻，車掃、步行拜票。藍白共推市長候選人張啓楷，下午將由民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌陪同，從競總出發車掃。張啓楷指稱這是「雙太陽」相挺，藉兩位重量級人物合體助選，形塑藍白合示範區團結勝選氣勢。民進黨市長候選人王美惠持續在市場、公園人潮聚集處，請託拜票。

柯文哲擔任張啓楷競選總幹事，藍白初選到嘉市LongStay陪張啓楷爭取支持，最後出線；黃國昌與柯文哲多次南下嘉義市助陣。這次2人再度合體陪同車掃，將從下午2時40分一路安排到晚間8時，行程涵蓋市區、文化路夜市及文化公園人潮聚集區，擴大動員聲勢。

嘉市2024年總統大選，藍白兩組候選人侯友宜、趙少康與柯文哲、吳欣盈得票合計，贏綠營賴清德蕭美琴2萬1258票，張啓楷希望選前透過柯文哲、黃國昌聯手助選，喚起藍白支持者團結投票，複製總統大選氣勢，將藍白合優勢轉化為市長勝選力量。

民進黨市長候選人王美惠日前舉辦團結造勢晚會，前總統蔡英文、副總統蕭美琴及卓榮泰站台相挺後，回歸基層戰場，展開密集拜票行程。今天由助選人員陪同，在嘉油鐵馬道、西榮里等地掃街，鎖定市場、公園人潮聚集處，面對面互動爭取選民支持。

王美惠長期深耕，在地方服務22年，2次參選立委都拿過半選票，首度參選立委獲得8萬多票，創選舉得票紀錄。她透過握手、寒暄及親

切互動，向民眾懇託支持，希望選民將長期累積信任延續到市長選舉，助她入主市政，為市民服務。綠營看好王美惠長期經營基層累積的人脈與支持度，加上洋流外溢效應及大型造勢活動，相信選戰最後擴大聲勢贏得勝選。

嘉義市長選戰最後衝刺，藍白共推市長候選人張啓楷，下午將由民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌陪同，從競總出發車掃。張啓楷指稱這是「雙太陽」相挺。聯合報系資料照

嘉義市長選戰最後衝刺，藍白共推市長候選人張啓楷，下午將由民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌陪同，從競總出發車掃。張啓楷指稱這是「雙太陽」相挺。圖／張啓楷競總提供