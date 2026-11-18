選戰進入最後10天倒數階段，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今日上午在中和、永和及新店等區多位市議員候選人陪同下，前往中和區華中橋頭站路口向選民拜票。蘇巧慧在受訪時針對選區經營、選舉公報政見規劃以及近期外界關注的相關議題作出說明。

針對選擇在中和展開路口拜票，蘇巧慧表示，新北市29個行政區對她而言都同樣重要，希望能走遍每一個地區並催出支持熱情。她提到，日前在823紀念碑公園舉辦的造勢活動吸引超過五千名民眾到場，展現出雙和地區鄉親的高度支持，而前總統蔡英文明日也將前往中和南山福德宮及永和保福宮參拜祈福，共同向鄉親報告。

蘇巧慧進一步指出，此次「新北隊」展現高度團結，包含中和區的張維倩、張嘉玲、張志豪，永和區的羅文崇、許昭興，新店區的陳韋任、陳乃瑜以及山地原住民議員候選人布洛馬信皆到場力挺。她期許雙和五席、新店兩席及山地原住民席次都能順利當選，力拚新北隊全數過關。

面對競爭對手李四川競選辦公室針對選舉公報提出的多項質疑，包含長者健保費補助、AI高科技產業廊帶規劃及部分政見與現任市府重疊等說法，蘇巧慧回應表示，團隊在選舉公報中以地圖方式呈現各區重要建設，設計淺顯易懂且獲得不少正面回饋。

她強調，針對雙和地區已提出交通減壓與加速都更等方向，整體政策更涵蓋六大福利政見、三大照顧政見及九大產業發展藍圖。未來將在現有建設基礎上，朝建立城市品牌、照顧照顧者及照顧全世代的目標邁進，以具體規劃回應新北未來的發展需求。

此外，針對立法院排審礦業相關專題報告及財政部出具的利益衝突迴避法書面認定，蘇巧慧重申，其妹妹並非該公司負責人，所有政府要求填寫的資料均依規定辦理，資料公開範圍也完全遵循法律規範，團隊不會介入政府部門運作。她呼籲選戰最後十天應回歸政見與願景的理性比較，共同創造良性的選舉風氣。

選戰進入最後10天倒數階段，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今日上午在中和、永和及新店等區多位市議員候選人陪同下，前往中和區華中橋頭站路口向選民拜票。記者曾原信／攝影

選戰倒數搶攻新北票倉，蘇巧慧今早合體爻新店區議員候選人站在華中橋頭路口拜票，針對選區經營、選舉公報政見規劃以及近期外界關注的相關議題作出說明。記者曾原信／攝影

選戰進入最後10天倒數階段，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今日上午在中和、永和及新店等區多位市議員候選人陪同下，前往中和區華中橋頭站路口向選民拜票。記者曾原信／攝影

選戰進入最後10天倒數階段，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今日上午在中和、永和及新店等區多位市議員候選人陪同下，前往中和區華中橋頭站路口向選民拜票。記者曾原信／攝影