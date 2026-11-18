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轟陳亭妃烏山頭光電6年後才不續約沒擔當 謝龍介：我拆不了全台罷免我
台南市長公辦政見昨針對烏山頭水庫光電板交鋒，對於民進黨候選人陳亭妃昨前一秒稱「現在所有水庫根本就沒有光電板，不要再誤導民眾，後稱烏山頭只要到2032年4月23日就不能再續約，會強力控管。」國民黨候選人謝龍介重批，「如果你還要我等到2032年才能拆除它，就不是一個有勇氣、有擔當的市長。」
謝龍介今天一早陪台北市長蔣萬安到台北第一果菜及魚類批發市場拜票，媒體今天問蔣萬安及謝龍介，陳亭妃昨針對的烏山頭水庫光電板發言，前秒稱現在水庫根本就沒有光電板，後又說烏山頭只要到2032年4月23日就不能再續約。
謝龍介說，台北市有一個堅持用水安心的蔣萬安市長，我們南部鄉親非常非常羨慕，所以「不斷敦促我，無論如何一定要信守承諾，拆除烏山頭水庫的光電板」，不管是水利署、還是個別，就是保障台南市民跟鄉親的用水安心，這麼卑微的請求，如果你還要我等到2032年才能拆除它，就不是一個有勇氣、有擔當的市長。
謝龍介說，「我再度承諾，我如果沒有把烏山頭水庫的光電板拆除，拆不了，大家可以公開罷免我，全台灣都可以罷免我，台南市民可以罷免我，我無話可說。」
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