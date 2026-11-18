國民黨、民眾黨去年於立法院推動「環境影響評估法」等法修正案三讀通過，當時民進黨台北市長候選人沈伯洋投下反對票。國民黨立委羅智強說，台北市長蔣萬安力阻翡翠水庫被鋪上光電板，若沈當選，經濟部會再度發函台北市政府，「盤點」翡翠水庫設光電板，大家相信背叛環保的沈，不會出賣翡翠水庫、出賣大台北的水給光電業者嗎？

羅智強說，沈伯洋背叛環保、擁抱光電的鐵證在此。這樣的人，台北市民敢把翡翠水庫交給他？烏山頭水庫的光電板鋪設面積達11.5公頃，相當於16座足球場。羅問，這麼大的光電板，還坐落在供應民生用水的水庫上，有沒有進行環評？答案是：沒有。不用驚訝，這就是民進黨。

羅智強表示，為了光電，逢山挖山、遇田毀田、樹擋砍樹，到處蓋光電，民進黨鑽法律漏洞，跳過環評，踐踏台灣大地，大發環境國難財，為光電業者開路。

羅智強指出，以烏山頭水庫為例，民進黨政府跳過環境影響評估的藉口是「案址未位於重要濕地」。這是號稱愛環保、愛鄉土的民進黨，為了給光電業者開綠燈，竟然連環境影響評估都免了，直接出賣台灣的好山好水。

羅智強提到，為了保護環境，堵住漏洞，國民黨和民眾黨在去年修正「環境影響評估法」等三法，修法明文規定，水面型光電設置或累積設置面積達5公頃，或裝置容量達 1 萬瓩（10MW），就須辦理環評。民進黨破壞環境，國民黨保護環境，這就是鐵的記錄。

羅智強表示，只可惜法律不溯及既往，因為法律是在去年通過的，所以沒有辦法保護烏山頭水庫，不受民進黨圖利光電業者的黑手染指。

羅智強說，為什麼2022年到2024年，連續三年，民進黨執政下的經濟部，都來函詢問翡翠水庫可不可以設光電板，去年開始就不問了嗎？有三個原因，第一，台北市政府連續三年SAY NO；第二，蔣萬安去年在議會公開表態，絕對不准在翡翠水庫設光電板；第三，因為依去年通過的環評法等三法，超過5公頃面積、或者裝置容量達 1 萬瓩以上的水面型光電，這些水面型光電，必須通過環評。

羅智強表示，卓榮泰就是找藉口。經濟部不是佛心來了，忽然不問了。而是因為上面三個原因，不敢再問。去年在表決環評法等三法的修法，要求面積達5公頃，或裝置容量達1萬瓩（10 MW）的水面型光電必須環評時，沈伯洋、蘇巧慧、何欣純、賴瑞隆、陳亭妃、劉建國、陳素月、王美惠、蔡易餘、陳瑩等投下了「反對票」，「沈伯洋們」在表決時投下反對票的那一刻，就是台灣大地、台灣水庫、台灣環保的叛徒。

羅智強說，民進黨立法院黨團事後痛批這項保護環境的修法「法規失去彈性，妨礙綠電供給」。賴瑞隆更公然為光電業者護航，痛批環評修法水面型光電要環評是「限縮台灣綠電產業的發展，反而對台不利」，還要求經濟部再提修法版本，推翻在野黨通過的法律，而經濟部長龔明鑫也當場同意再提修法版本。民進黨眾立委們，赤裸裸地把自己活成了「光電門神」、「環保殺手」。

羅智強提到，他可以做出三個預言，第一，如果民進黨國會再次恢復多數，民進黨的「賴瑞隆們」就會刪除環評法中面積達5公頃的水面型光電要環評的法律，為光電業者剷除路障；第二，如果沈伯洋當選台北市長，經濟部會再度發函台北市政府，「盤點」翡翠水庫設光電板。

羅智強續指，第三，沈伯洋會說「尊重經濟部的意見」。翡翠水庫就會和烏山頭水庫一樣，鋪上光電板。這也是為什麼，即便台北市民反彈極大，沈伯洋在第一時間不是說「和蔣萬安一樣堅決反對翡翠水庫設光電板」，而是回答：「尊重經濟部的意見。」因為沈不敢得罪光電業者。

羅智強表示，因為沈伯洋知道，經濟部只是「暫時」不再發函問翡翠水庫要不要設光電。因為沈伯洋知道，只要民進黨恢復國會多數，「賴瑞隆們」就會推翻在野黨的修法，讓水面型光電免環評。

羅智強說，沈伯洋若選上台北市長，只要經濟部再度發函，他還是可以說他「尊重經濟部的意見」，然後讓翡翠水庫上面蓋上大片光電。

羅智強喊話，600萬的大台北地區市民們，大家還覺得蔣萬安連續拒絕經濟部詢問水庫蓋光電不重要嗎？沒有蔣萬安的拒絕，翡翠水庫根本等不到去年環評法修法，就已經和烏山頭水庫一樣，鋪上光電板了。大家還相信，若在環評法修法時背叛環保的沈伯洋，當上台北市長不會出賣翡翠水庫、出賣大台北的水給光電業者嗎？