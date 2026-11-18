針對台南市長公辦政見會昨天的烏山頭水庫光電板交鋒，媒體今天問台北市長蔣萬安，民進黨候選人陳亭妃昨針對烏山頭水庫光電板，前一秒稱「現在所有水庫根本就沒有光電板，不要再誤導民眾，後稱烏山頭只要到2032年4月23日就不能再續約，會強力控管」，蔣萬安酸「我以為是AI影片，結果是真的」。

蔣萬安今天一早與台南市長候選人謝龍介到台北第一果菜與魚類批發市場拜票，針對水庫光電板議題，蔣說，他想跟謝龍介委員說一聲，「辛苦了，你一定要贏，要為台南鄉親出一口氣，我會在我的崗位上面，繼續守護台北市民的用水安全。」

年底選戰最後倒數決戰10天，蔣萬安、謝龍介今早到台北第一果菜與魚類批發市場拜票，攤商相當熱情，凍蒜聲不斷，蔣萬安也逐一與攤商店家握手。

針對烏山頭水庫光電板議題，謝龍介也表示，台北市有一個堅持用水安心的蔣萬安市長，我們南部鄉親非常非常羨慕，所以「不斷敦促我，無論如何一定要信守承諾，拆除烏山頭水庫的光電板」，不管是水利署、還是個別，就是保障台南市民跟鄉親的用水安心，這麼卑微的請求，如果你還要我等到2032年才能拆除它，就不是一個有勇氣、有擔當的市長。

謝龍介說，「我再度承諾，我如果沒有把烏山頭水庫的光電板拆除，拆不了，大家可以公開罷免我，全台灣都可以罷免我，台南市民可以罷免我，我無話可說。」

蔣萬安今天受訪說，昨天他看到陳亭妃委員在政見會上，前一秒說水庫上面沒有光電板，下一句突然說光電只用到121年，「我以為是AI影片，結果是真的」。所以龍介委員「你一定要贏，要為台南鄉親出一口氣」。

年底選戰最後倒數決戰10天，台北市長蔣萬安、台南市長候選人謝龍介今早到台北第一果菜與魚類批發市場拜票，攤商相當熱情，凍蒜聲不斷，蔣萬安也逐一與攤商店家握手。截自供訊直播