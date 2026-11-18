民進黨新北市長候選人蘇巧慧妹妹蘇巧純，在父親蘇貞昌擔任行政院長時獲國發基金及台企銀創投投資4500萬，財政部認定不適用「公職人員利益衝突迴避法」。民眾黨主席黃國昌表示，這是蘇巧慧的國際醜聞，也代表現在民進黨的官緊抱綠色權貴的大腿，文官體制崩壞殆盡。黃國昌呼籲，國家不能被民進黨繼續玩殘下去，十天後一定要用選票教訓濫權傲慢的民進黨。

黃國昌在臉書貼文表示，坦白講，以過去與莊翠雲的交手經驗，根本不用期待會有包庇蘇巧慧以外的回答，因為這就是現在民進黨的官，緊抱綠色權貴的大腿，否則的話官位難保。

黃國昌說，昨晚，媒體詢問他對於財政部書面報告稱台企銀創投投資曠世智能無「公職人員利益衝突迴避法」之適用的回應，我除了憤怒，同時也感到難過。

黃國昌說，他出社會後的第一份工作，就是在公股行庫。以銀行對每一項業務的嚴謹程度，投資前的盡職調查（Due Diligence）如果作出蘇巧純是曠世智能董事兼營運長卻無適用利衝法的結論，那台企銀真的可以關門了。

黃國昌說，這連徵信都不必做，全部都是公開資訊，卻只因為忌憚蘇巧慧、蘇貞昌的權勢，大開銀行金庫門讓他們予取予求，違法被抓包後，還傾盡全力護航，完全忘了這些都是納稅人的錢。

黃國昌說，他回應媒體的最後一段話是：「為了護航綠色權貴，直接跪下去，不只是丟人現眼，更重創我國的文官體制。」

黃國昌說，國家不能被民進黨繼續玩殘下去，十天後，一定要出來投票，用手中的選票，教訓濫權傲慢的民進黨。