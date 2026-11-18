2026台北市長選戰政見攻防持續延燒，媒體人黃暐瀚針對台北市長蔣萬安提出的「松山機場遷建」政見未列入選舉公報提出討論，引發國民黨台北市議員鍾沛君不滿。鍾沛君17日發文連轟黃暐瀚「時間差裝不懂」、「質疑別雙標」，更批其評論角度與民進黨立委如出一轍。對此，黃暐瀚隨後也在臉書說明選舉公報繳交時程，強調事情釐清就好，沒必要生氣。

鍾沛君表示，候選人9月4日登記時，就必須同步繳交選舉公報政見稿，送件後無法再增改，而蔣萬安直到10月8日才召開記者會，宣布「松山機場遷建、打造台北AI園區」，並於10月31日台北市長辯論會再次重申，因此松機遷建並未出現在選舉公報中。她質疑，黃暐瀚從事多年政治新聞工作，難道會不知道選舉公報的作業流程？

鍾沛君接著將矛頭指向民進黨台北市長候選人沈伯洋，認為若以政見沒有列入選舉公報就不算正式政見的標準檢視，沈伯洋提出的「無限都更」、「市民大道縫合」，以及7月舉辦記者會推動的「健身小巴」，同樣沒有全部列入公報。她批評，黃暐瀚對沈伯洋的政見以版面有限、透過QR Code查詢等理由解釋，卻對蔣萬安採取不同標準，又是「雙標」。

鍾沛君並指出，黃暐瀚提到沈伯洋選舉公報附有QR Code，可以連結政策官網，卻沒有同樣看待蔣萬安公報上的QR Code。她進一步質疑，民進黨立委林俊憲、林楚茵等人當天一早同步針對選舉公報發動批評，黃暐瀚的攻擊角度與時間點也與綠營立委相近，以「中央廚房真香，完美合流綠營打手」形容此事。

對於鍾沛君的質疑，黃暐瀚17日晚間發文回應，感謝網友提醒選舉公報政見必須在登記參選當天繳交，坦言自己雖然是政治記者，但沒有參選經驗，也沒有繳交過選舉公報政見，藉此機會釐清相關流程。

黃暐瀚進一步說明，沈伯洋是在9月2日登記參選，蔣萬安則是9月4日登記，因此兩人在登記之後才提出的政見，基本上都不會出現在選舉公報中。蔣萬安提出的松山機場遷建，是10月8日宣布的重大政見，10月21日再向市議會提出專案報告，自然不會列在公報政見內；至於沈伯洋的「無限都更」於10月31日提出，「市民大道縫合」則是11月12日提出，同樣不會出現在選舉公報上。

黃暐瀚也提到，兩位候選人的選舉公報都有使用QR Code連結相關資訊，其中沈伯洋連結政策官網，蔣萬安則連結個人臉書，讓民眾自行查詢。他最後表示，「事情釐清就好，沒必要生氣。」

針對沈伯洋陣營質疑其選舉公報未列入「松山機場遷建」政見，蔣萬安昨日也公開反擊，自己已透過正式記者會、議會專案報告及向行政院提出相關說明，也在各平台完整公開政策內容。他反問沈伯洋：「陪伴都更、無限都更，有在他的選舉公報裡嗎？沒有嘛。」蔣萬安強調，自己並不會因為沈伯洋提出的政見沒有列入選舉公報，就質疑對方是在騙選票。